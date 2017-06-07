Читательница: могут ли меня лишить вида на жительство, если я переехала в Россию?

В редакцию Delfi написала гражданка РФ Василиса, которая после переезда в Россию боится потерять постоянный вид на жительство в Эстонии, где у нее живут родители. Департамента полиции и погранохраны ответил, при каких обстоятельствах вид на жительство может быть аннулирован.

”Я родилась в Эстонии и до окончания школы прожила с тут с российским гражданством, имея вид на жительство. Сейчас я уже на протяжении пяти лет проживаю в России и несколько раз в год навещаю родителей в Эстонии”, — пишет Василиса.

По словам девушки, которая в ближайшее время не планирует менять место проживания, она задумалась, что может случиться с ее постоянным видом на жительство за все то время, что она проводит вне Эстонии.

Отвечает лейтенант полиции Катрин Таммекун из службы по делам иностранцев миграционного бюро Департамента полиции и погранохраны:

"Вид на жительство выдается для проживания в Эстонии. Чтобы сохранить вид на жительство постоянного жителя Эстонии, надо фактически являться постоянным жителем Эстонии. Вид на жительство может быть аннулирован, например, если иностранец находится вне стран ЕС 12 месяцев подряд или если он находится не в Эстонии не менее шести лет подряд.

Вид на жительство может быть аннулирован либо в продлении или предоставлении вида на жительство может быть отказано лицам, совершившим тяжкие преступления, и имеющих гражданство другого государства. Такие лица, как правило, подлежат выдворению из Эстонии по отбытию ими тюремного заключения в страну, гражданином которого является это лицо. Выдворение из страны может быть также назначено судом в качестве дополнительного наказания за совершенное преступление.

Вид на жительство долговременного жителя не является единственным возможным основанием для легального пребывания иностранца в Эстонии. Если у человека изменились жизненные обстоятельства, то иностранец может легально находиться в Эстонии также на основании срочного вида на жительство, а также он может посещать Эстонию на основании визы.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Департамента полиции и погранохраны, позвонив по инфотелефону департамента 6123000 либо на месте в одном из бюро обслуживания".