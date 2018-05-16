16.05.2018, 21:06

Читатели: хуже велосипедистов-гонщиков только мамы с колясками

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rus.delfi.ee
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Читатели: хуже велосипедистов-гонщиков только мамы с колясками
фото иллюстративноеSven Arbet

Вчера в Naistekas написала письмо мать, разозлившаяся на велосипедистов, которые мчатся по тротуарам. К этой статье было много комментариев, в которых ”обвиняли” матерей с колясками, которые якобы, уткнувшись в смартфон, не замечают вокруг себя никого и ничего.

”В ответ на т. н. хейтспич: своих детей надо держать за руку или в коляске в том числе и на тротуаре, чтобы они не ломанулись на проезжую часть. В принципе и я, идя пешком, могу его толкнуть, если он внезапно появится у меня на пути. И если вы стадом выгуливаете своих детей, то, ПОЖАЛУЙСТА, ИДИТЕ ВЕРЕНИЦЕЙ, а не ширьтесь тремя колясками на всю пешеходную дорожку. И НЕ ЛЕЗЬТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ, СОБАКАМИ И КОЛЯСКАМИ на велосипедную дорожку! В Германии таким конкретно во время езды дают ногой по заднице”.

”Будучи велосипедистом, я призвал бы пешеходов к порядку. Некоторые считают, что, передвигаясь по пешеходным дорожкам, не нужно соблюдать никаких правил. Я не оправдываю гонки на тротуаре, но пешеходы могли бы держаться левой стороны, и в таком случае велосипедист, двигающийся справа, не вызывал бы никаких проблем. Особенно заносчивы молодые мамочки, прогуливающиеся с колясками: я и мир — их мото”.

”Обычная картина на тротуаре или велодорожке: мамы с детьми или с ребенком шатаются по всей дороге. Мамы не знают, что дети/ребенок делают, так как их глаза прикованы к экрану мобильника, и что происходит вокруг — они об этом ничего не знают. И поверьте: это в Таллинне — обычная картина. Матери с детьми и с мобильниками, ходите по одной стороне тротуара и так, чтобы другим тоже хватало места. Напомню, что пешеходная дорожка не игровая площадка, а сооружение для перехода из одной точки в другую. Если хотите поиграть с детьми — для этого достаточно парков и игровых площадок”.

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