Читатели: хуже велосипедистов-гонщиков только мамы с колясками

Вчера в Naistekas написала письмо мать, разозлившаяся на велосипедистов, которые мчатся по тротуарам. К этой статье было много комментариев, в которых ”обвиняли” матерей с колясками, которые якобы, уткнувшись в смартфон, не замечают вокруг себя никого и ничего.

”В ответ на т. н. хейтспич: своих детей надо держать за руку или в коляске в том числе и на тротуаре, чтобы они не ломанулись на проезжую часть. В принципе и я, идя пешком, могу его толкнуть, если он внезапно появится у меня на пути. И если вы стадом выгуливаете своих детей, то, ПОЖАЛУЙСТА, ИДИТЕ ВЕРЕНИЦЕЙ, а не ширьтесь тремя колясками на всю пешеходную дорожку. И НЕ ЛЕЗЬТЕ СО СВОИМИ ДЕТЬМИ, СОБАКАМИ И КОЛЯСКАМИ на велосипедную дорожку! В Германии таким конкретно во время езды дают ногой по заднице”.

”Будучи велосипедистом, я призвал бы пешеходов к порядку. Некоторые считают, что, передвигаясь по пешеходным дорожкам, не нужно соблюдать никаких правил. Я не оправдываю гонки на тротуаре, но пешеходы могли бы держаться левой стороны, и в таком случае велосипедист, двигающийся справа, не вызывал бы никаких проблем. Особенно заносчивы молодые мамочки, прогуливающиеся с колясками: я и мир — их мото”.