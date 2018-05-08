Читатели DELFI! Поможем создать Книгу памяти павших во Второй мировой войне

— Приближается одно из важнейших событий в нашей жизни — День Победы 9 мая. К сожалению, только в этот день общество вспоминает о тех, кто погиб, приближая Победу. Мы не можем предать забвению свершений наших старших товарищей, наших предков, многие из которых полегли на полях сражений во имя свободы нашей общей Родины. Поэтому мы готовим к изданию книгу ”Память”. В книге будут размещены более 250 фотографий памятников, обелисков, мест воинских захоронений,их описание, материалы воспоминаний участников сражений и поисковиков. К сожалению, эту книгу мы пытаемся издать с 2015 года. Но небольшие средства позволили нам лишь отредактировать в издательстве собранные материалы.

Они не вернулись из боя... На территории Эстонии за время войны сложили свои головы около 169 тысяч бойцов. Порядка 290 захоронений — одиночных, коллективных и даже массовых расположены на территории страны. Ведутся активные поисковые работы по обнаружению останков погибших воинов. За последние годы, таким образом, найдено несколько сотен останков. Они с почестями захоронены. Однако более 70 тысяч павших солдат остаются лежать неизвестными в земле Эстонии.

Surematu polk Tallinnas 09.05.2017 Foto: Hendrik Osula

"Просим всех честных, неравнодушных людей страны откликнуться на наше обращение. Необходимы средства на издание книги ”Память”!" — говорится в обращении за подписью Владимира Буряка.

Владимир Буряк в прошлом многолетний председатель Президиума Союза ветеранских организаций Эстонии, издатель сборника воспоминаний фронтовиков "Опалённые войной", изданного в 2010 году к 65-летнему юбилею Дня Победы.

В связи с этим Cоюз ветеранских организаций открыл специальный благотворительный счет в банке SWEDBANK.

Номер счёта: SWEDBANK AS EE042200221061648426

Получатель: MTÜ EESTI VABARIIGI VETERANIDE ORGANISATSIOONIDE LIIT

Пояснение: pozertvovanije