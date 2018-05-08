Читатели DELFI! Поможем создать Книгу памяти павших во Второй мировой войне

Союз ветеранских организаций Эстонии и "Комитет 9 мая" объявил о проведении благотворительной акции ”Память”.
В Обращении за подписью координатора "Комитета 9 мая", капитана второго ранга в отставке Владимира Буряка говорится:
Союз ветеранских организаций Эстонии и "Комитет 9 мая" объявил о проведении благотворительной акции ”Память”.
В Обращении за подписью координатора "Комитета 9 мая", капитана второго ранга в отставке Владимира Буряка говорится:
— Приближается одно из важнейших событий в нашей жизни — День Победы 9 мая. К сожалению, только в этот день общество вспоминает о тех, кто погиб, приближая Победу. Мы не можем предать забвению свершений наших старших товарищей, наших предков, многие из которых полегли на полях сражений во имя свободы нашей общей Родины. Поэтому мы готовим к изданию книгу ”Память”. В книге будут размещены более 250 фотографий памятников, обелисков, мест воинских захоронений,их описание, материалы воспоминаний участников сражений и поисковиков. К сожалению, эту книгу мы пытаемся издать с 2015 года. Но небольшие средства позволили нам лишь отредактировать в издательстве собранные материалы.
"Просим всех честных, неравнодушных людей страны откликнуться на наше обращение. Необходимы средства на издание книги ”Память”!" — говорится в обращении за подписью Владимира Буряка.
Владимир Буряк в прошлом многолетний председатель Президиума Союза ветеранских организаций Эстонии, издатель сборника воспоминаний фронтовиков "Опалённые войной", изданного в 2010 году к 65-летнему юбилею Дня Победы.
В связи с этим Cоюз ветеранских организаций открыл специальный благотворительный счет в банке SWEDBANK.
Номер счёта: SWEDBANK AS EE042200221061648426
Получатель: MTÜ EESTI VABARIIGI VETERANIDE ORGANISATSIOONIDE LIIT
Пояснение: pozertvovanije
Administratiivjuht
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