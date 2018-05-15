Читатели DELFI! Напишите нам, в каких учреждениях и предприятиях вы не могли обойтись только русским языком?

Нередко в прессе можно встретить претензии недовольных покупателей, клиентов, посетителей, которых якобы не понимает обслуживающий персонал. Чаще всего речь идет о том, что работники магазинов и других предприятий обслуживания будто бы не владеют в достаточной мере государственным, то есть эстонским языком.

Пока что положение в Эстонии нельзя сравнить с ситуацией, например, в Латвии, где постепенно начинают запрещать некоренным жителям разговаривать на ”нелатышском” языке между собой на рабочем месте. Хотя случаи, когда клиенты требуют от персонала обслуживания исключительно на эстонском языке, встречаются довольно часто.

На прошлой неделе DELFI публиковал письмо одного такого недовольного посетителя, выражавшего, мягко говоря, недоумение тем, что в продовольственном магазине в центре Таллинна продавцы и кассиры говорили исключительно по-русски. Впрочем последствии выяснилось, что ситуация не столь однозначна, и работники магазина все-таки неплохо владеют эстонским.