10.07.2018, 13:10

Читатель: жителей Маарду не предупредили об отключении горячей воды на неделю!

 (3)
комментарий фирмы
rus.delfi.ee
EST 1
Ehitustööd Gonsiori ja Pronksi ristmikul
Foto: Vallo Kruuser

"Фирма AS Utilitas Eesti 9 июля лишила возможности пользоваться горячей водой на неделю, вплоть до 13-го числа. Предупреждающего объявления об отключении горячей воды заранее не было" — пишет читатель Delfi. Представитель фирмы сообщает, что информация была разослана еще в июне, а виноват может быть управдом.

"Предупреждающее объявление вывесили так сказать в "лучших традициях" только 9 июля, подставив тем самым многих жителей нашего города. Интересно, как фирма будет отчитываться за допущенную халатность в информировании жителей и будет ли какая-нибудь за это компенсация?" — интересуется читатель.

Специалист по коммуникации Utilitas Катрийн Тралла подтвердила, что в Маарду проходят запланированные работы по строительству теплотрассы, которые начались 9 июля в 9:00 и закончатся 13.июля в 20:00.

По ее словам, всем владельцам зданий и их управляющим были разосланы электронные сообщения об отключении горячей воды еще 11 июня. Повторные сообщения были отправлены также 5 июля.

Тралла предполагает, что управдом, возможно, не оповестил жителей дома об отключении горячей воды, но так как читатель не указал адрес, то фирма точную причину отсутствия оповещения потребителей назвать не может. Она добавила, что к фирме по состоянию на вторник не обращался ни один клиент из Маарду, внезапно оставшийся без горячей воды.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Мне не жалко платить детям, но жалко платить блондинке, которая спустит эти деньги”. Отцы очень часто не знают, на что женщины тратят алименты

10.07.2018
”Мне не жалко платить своим детям деньги. Хоть 1000 евро в месяц. Но мне жалко платить деньги блондинке, которая спустит их на гелевые ногти и накладные волосы”, — сказал Eesti Päevaleht Мадис (имя изменено — прим. ред.).
Подробнее

На руках у населения по-прежнему находятся миллионы эстонских крон, а кому-то попадаются удивительные находки в старых деньгах

10.07.2018
Вот уже более семи лет прошло с того момента, как Эстония сменила официальную валюту с кроны на евро. И хотя из повседневного обихода старые эстонские деньги давно исчезли, кроны все еще дают о себе знать, будь то частные коллекции или же собственные сбережения, оставленные на память, или же зарытые в домах или полях заначки. ”МК-Эстония” решила выяснить, сколько у нас еще осталось крон и что делать, если ты обнаружил дома удивительную находку.
Подробнее


Интерпол объявил в розыск присоединившегося к сирийским исламистам Ивана Сазанакова из Эстонии

10.07.2018
Интерпол объявил в розыск Ивана Сазанакова из Эстонии, который присоединился к исламистам в Сирии. Согласно объявлению о розыске, его новое имя — Абдуррахман Сазанаков.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Читатель: жителей Маарду не предупредили об отключении горячей воды на неделю!

10.07.2018
"Фирма AS Utilitas Eesti 9 июня лишила возможности пользоваться горячей водой на неделю, вплоть до 13-го числа. Предупреждающего объявления об отключении горячей воды заранее не было" — пишет читатель Delfi. Представитель фирмы сообщает, что информация была разослана еще в июне, а виноват может быть управдом.
Подробнее

В Ласнамяэ собака напала на ребенка. Это уже не первый случай с данным животным

10.07.2018
15 июня около часу дня Алла Бондарь гуляла с сестрой и тремя своими дочерьми в Ласнамяэ. Средняя дочка, Аделия (7) ехала на самокате чуть-чуть впереди. Перед дорогой она остановилась и стала ждать маму и тетю. Вдруг она увидела, как по дороге, прямо по проезжей части бежит большая собака. Сзади волочился поводок. Девочка стояла и надеялась, что собака пробежит мимо…
Подробнее

Meeste kinkekomplekt Daniel Wellington DW00500002
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107212001
96,30 €
57,78 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €

Вице-канцлер: не всем нужно место в доме попечения, например, в Дании 97% нуждающихся в помощи пожилых справляются дома

10.07.2018
На прошлой неделе бросилось в глаза, что обсуждения социальных тем потихоньку набирают обороты и получившая в этом году большое внимание Министерства социальных дел тема опеки над пожилыми входит в контекст предстоящих выборов. Обоснованно.
Подробнее


ГРАФИК: Как оставленный без присмотра мальчик упал с горки в виде трубы в Ülemiste

10.07.2018
В воскресенье во второй половине дня скорая получила вызов в торговый центр Ülemiste, где мальчик дошкольного возраста упал с трубы для скатывания с высоты нескольких метров. Смотрите, как произошло падение.
Подробнее

ВИДЕО: Хотите стать сопродюсером первого эстонского сериала на русском языке? LasnaГорск приглашает всех поддержать проект

10.07.2018
Начиная с 10 июля, на платформе коллективного финансирования Hooandja все заинтересованные могут стать сопродюсерами первого эстонского сериала на русском языке LasnaГорск, сообщают организаторы проекта.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО │ Пуленепробиваемый дом в Таллинне: как живет владелец обучающей фирмы с оборотом 100 млн долларов

10.07.2018
Основатель и руководитель действующей по всему миру обучающей фирмы Mindvalley с годовым оборотом 100 миллионов долларов Вишен Лакьяни со своей эстонской супругой Кристиной Мянд-Лакьяни приобрели прошлым летом у бизнесмена из Петербурга Антона Солдунова расположенную на улице Висмари Виллу Якоби за 1,6 млн евро.
Подробнее