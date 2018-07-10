Читатель: жителей Маарду не предупредили об отключении горячей воды на неделю!

"Фирма AS Utilitas Eesti 9 июля лишила возможности пользоваться горячей водой на неделю, вплоть до 13-го числа. Предупреждающего объявления об отключении горячей воды заранее не было" — пишет читатель Delfi. Представитель фирмы сообщает, что информация была разослана еще в июне, а виноват может быть управдом.

"Предупреждающее объявление вывесили так сказать в "лучших традициях" только 9 июля, подставив тем самым многих жителей нашего города. Интересно, как фирма будет отчитываться за допущенную халатность в информировании жителей и будет ли какая-нибудь за это компенсация?" — интересуется читатель.

Специалист по коммуникации Utilitas Катрийн Тралла подтвердила, что в Маарду проходят запланированные работы по строительству теплотрассы, которые начались 9 июля в 9:00 и закончатся 13.июля в 20:00.

По ее словам, всем владельцам зданий и их управляющим были разосланы электронные сообщения об отключении горячей воды еще 11 июня. Повторные сообщения были отправлены также 5 июля.

Тралла предполагает, что управдом, возможно, не оповестил жителей дома об отключении горячей воды, но так как читатель не указал адрес, то фирма точную причину отсутствия оповещения потребителей назвать не может. Она добавила, что к фирме по состоянию на вторник не обращался ни один клиент из Маарду, внезапно оставшийся без горячей воды.