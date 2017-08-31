31.08.2017, 20:30

Читатель жалуется: на конечной остановке в Копли невозможно выйти из трамвая!

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Kopli trammide lõpp-peatus 31.08
Kopli trammide lõpp-peatus trammiliikluse avamispäevalFoto: Delfi lugeja

Хотя сегодня и состоялось праздничное открытие отремонтированных трамвайных путей в Копли, но ремонтные работы на остановках еще не завершены. По словам приславшего фотографию читателя, на конечной трамвайной остановке вообще невозможно передвигаться.

"Выйти из трамвая или зайти в него вообще невозможно! Водитель трамвая признал, что ситуация сумасшедшая, но нельзя ничего сделать, остановка есть остановка", — рассказывает читатель.

"Выборы надвигаются, и о безопасности и удобстве пассажиров никто не удосужился подумать. Стыдно!" — констатировал он.

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