Читатель возмущен: неужели для получения больничного нужно два часа сидеть в очереди?

В редакцию Delfi обратился читатель, который задается вопросом — действительно ли для открытия больничного листа нужно посетить врача в тот же день даже с высокой температурой. Больничная касса разъяснила нам, на что имеют право пациент и врач.

По словам Ирины (имя и данные редакции известны), она заболела две недели назад и позвонила своему семейному врачу, чтобы открыть больничный. Ее доктор принимает в крупном центре семейных врачей таллиннского района Ласнамяэ.

”У меня была высокая температура и дикая слабость, но когда я позвонила врачу, то оказалось, что она на больничном, а замещающий врач требует прийти ”показаться” в тот же день. Выходит, я еле живая должна идти к врачу, чтобы получить больничный лист. Без этого — никак”, — рассказала читательница. По ее словам, замещающий врач сказал, что нужно прийти в тот же день, иначе, если пациентка придет завтра, то и больничный будет с завтрашнего дня.

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Ирину возмутило и то, что при незапланированном заранее визите больному дается так называемый дополнительный номер, время ожидания с которым — до трех часов. ”Мало того, что я больная пришла в поликлинику, так мне еще пришлось сидеть два часа в очереди. Врач пускал в кабинет всех, кто пришел за справкой или узнать результаты анализов, а мне лишь указывал на то, что с дополнительным номерком я должна ждать три часа. Не вижу логики — вызывать пациента с температурой к врачу, чтобы потом он столько времени ждал вызова. Вдруг я бы кого-то заразила? И это уже не говоря о том, что за три часа в душном коридоре состояние ухудшилось. В итоге, когда я все же попала в кабинет врача, мне посоветовали пить больше воды и принимать жаропонижающие препараты. Ради этого действительно стоило приходить?” — задается вопросом женщина.

Она решила не оставлять этот вопрос невыясненным. ”Когда я звонила закрывать больничный, то спросила уже у медсестры, действительно ли замещающий врач поступил правильно. Мне ответили, что да, пациент должен прийти в тот же день. Если прийти он не может или заразен, то должен вызвать скорую помощь", — заключила Ирина.

Редакция Delfi обратилась за комментарием в Больничную кассу.

”Больничный лист действительно нужно выписывать в первый день болезни. При открытии больничного листа важно, чтобы у семейного врача была возможность оценить, нужно ли оформлять временную нетрудоспособность в связи с состоянием здоровья пациента. Как именно семейный врач убедится в этом — его решение и договоренность между врачом и пациентом. Если врач хочет вызвать пациента на прием, чтобы оценить состояние его здоровья, то для этого семейный врач должен найти возможность в день приема”, — ответила нам Лийс Хинсберг, руководитель службы коммуникации и содействия развитию здоровья.