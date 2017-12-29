29.12.2017, 17:38

Читатель: в Ласнамяэ на парковке жилого дома в брошенном автомобиле живет бомж

 (45)
ФОТО DELFI
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST
Читатель: в Ласнамяэ на парковке жилого дома в брошенном автомобиле живет бомж
Foo: Taavi Sepp

В редакцию Delfi обратился читатель с жалобой, что у дома по адресу Паэкааре, 48 в Ласнамяэ в заброшенном автомобиле уже какое-то время живет бездомный мужчина.

”Бомж живет в машине прямо на парковке дома. Причем автомобиль стоит прямо около детского сада!” — возмущается читатель.

Прибывший на место фотограф Delfi действительно увидел на парковке у дома на улице Паэкааре описанный читателем белый Ford Focus, находящийся в состоянии запущенности. Мужчины ”дома” не оказалось, но внутри автомобиля были следы того, что там кто-то обитает: одежда, еда и прочие вещи.

Foto: Taavi Sepp

Двери легко открывались. У автомобиля также был заделан фанерой люк на крыше, внутри — много плесени. Возможно, человек без определенного места жительства использует автомобиль лишь периодически, чтобы переночевать.

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Foto: Taavi Sepp
Foto: Taavi Sepp

Кроме того, если перейти в Google Maps на вид улицы, то на фотографиях улицы Паэкааре 2014 года видно, что этот автомобиль уже стоит на том же самом паковочном месте — правда, в лучшем состоянии. Можно предположить, что брошенный владельцем автомобиль стоит там уже три года, если не больше.

Foto: Google Maps

По адресу Паэкааре, 38, согласно информации с сайта Таллиннской горуправы, действительно находится детский сад Tuule. Соответственно, автомобиль, в котором периодически ночует бездомный, в самом деле стоит у ограды детского сада.

На вопрос о том, знает ли районная управа об этом брошенном автомобиле и живущем в нем бездомном человеке и может ли что-то предпринять, управа Ласнамяэ не ответила.

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