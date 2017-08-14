Читатель спрашивает: где купленная на пожертвования бионическая нога Сависаара?

Год назад старейшина Ласнамяэ Мария Юферева призвала общественность помочь Эдгару Сависаару с приобретением дорогостоящей бионической ноги. На днях в редакцию Delfi обратился взволнованный читатель с вопросом, почему Эдгар Сависаар ее не использует. По словам Марии Юферевой, тема здоровья очень деликатная и личная.

"Не ожидал такой аферы. Или что это? Еще в августе 2016 года на Delfi писали про то, что Юферева собирает деньги на дорогой протез для Сависаара. Насколько я знаю, потом эти деньги она все-таки собрала и Сависаару купили протез. Тогда почему он до сих пор ходит без ноги?" — интересуется недовольный читатель.

По его словам, довольно подозрительно, что с момента сбора средств уже прошел почти целый год, а Сависаар продолжает появляться на публике в инвалидном кресле и без протеза.

"Может, ему и не надо было? Но зачем тогда Юферева собирала деньги на то, что ему не надо?" — недоумевает читатель. Он добавляет, что "сам на протез не скидывался", но знает некоторых, кто перевел деньги, и их тоже волнует данный вопрос.

Delfi обратился за комментарием к инициатору сбора средств — старейшине района Ласнамяэ Марии Юферевой.

”Бионический протез для Сависаара был приобретен еще несколько месяцев назад. Еще раз хочу поблагодарить всех неравнодушных людей. Для него была важна ваша поддержка. Ответов на остальные вопросы читателя у меня нет, поскольку тема здоровья очень деликатная и личная”, — прокомментировала ситуацию старейшина.

”Сложно идти вперед”

19 августа 2016 года старейшина Ласнамяэ Мария Юферева призвала общественность помочь председателю Центристской партии Эдгару Сависаару с приобретением дорогостоящей бионической ноги.

Об этом Юферева написала на своей страничке в Facebook. По ее словам, она решила написать об этом потому, что "сильные люди обычно сами не просят о помощи даже несмотря на то, что порой так в ней нуждаются".

"Эдгар Сависаар готов и хочет бороться и идти дальше. Но сложно идти вперед, если нет одной ноги. Вся страна знает, что председатель центристов прошлым летом усилиями эстонских врачей и благодаря своей фантастической силе воли отвоевал у смерти право на жизнь. В этой борьбе он лишился ноги. Не буду утомлять никого медицинскими подробностями, но при такой травме и в таком возрасте для человека единственной возможностью встать на ноги остается установка дорогостоящей бионической ноги", — написала старейшина.

По данным эстонских СМИ, созданная для сбора денег на бионический протез для Эдгара Сависаара некоммерческая организация Jalg alla сообщила 8 ноября прошлого года, что на ее счет поступило 22 790 евро. "Благодарим всех, кто помог, вместе нам удастся достичь цели", — поблагодарила НКО всех пожертвовавших.

18 марта текущего года Эдгар Сависаар отметил, что купил бионический протез и теперь его использует.