Читатель: подземный переход Сыякооли затопило, а горуправа ответила, что этим не занимается!

В четверг в редакцию Delfi позвонила читательница с жалобой на Таллиннскую горуправу. По ее словам, подземный переход через Таммсааре теэ к бюро обслуживания PPA затопило, и она позвонила в горуправу, где ей ответили, что они этим не занимаются.

Около часа дня женщина направлялась в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ, но оказалось, что ведущий через дорогу подземный переход у остановки Сыякооли затопило. В результате этого многим людям приходилось перебегать проезжую часть в неположенном месте.

Читательница позвонила в столичную горуправу, чтобы сообщить о затоплении. Но по ее словам, там к информации отнеслись пренебрежительно, и сообщили, что они этим не занимаются. ”Но кто же еще, если не они?” — возмущается читательница.

Как сообщили Delfi в горуправе, с информацией о затопленных подземных переходах следует обращаться напрямую в Таллиннский коммунальный департамент.

”Департамент совместно с подрядчиками осуществляет ликвидацию затоплений. Вчерашнее затопление подземного перехода Сыякооли было вызвано засорением ливневого стока, после получения уведомления о происшествии он был прочищен подрядчиком”, — отвечает коммунальный департамент.