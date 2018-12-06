Читатель: почему осужденного за педофилию освободили от обвинений? Ответ Госсуда и Минюста

Согласно действующему Пенитенциарному кодексу, совершенные им деяния квалифицировались бы как сексуальное притеснение, однако наказание за сексуальное притеснение было введено лишь 6 июля 2017 года. До этого момента на законодательном уровне наказание за сексуальное притеснение отсутствовало. ”Именно по этой причине уездный суд признал этого человека виновным по статье об изнасиловании”, — говорит Тальвик.

Тем не менее Государственный суд решил, что права ребенка на физическую неприкосновенность и защиту физического здоровья должны быть обеспечены безусловно. Поведение обвиняемого было вне всякого сомнения притесняющим и причинило потерпевшим существенные неудобства, но по степени тяжести его все же нельзя сравнивать с деяниями, которые классифицируются как изнасилование. Так, обвиняемый мимоходом или в течение непродолжительного времени терся ногой о ноги детей, а в одном случае несколько раз, но на очень короткое время помещал свою руку на бедро и колено ребенка.

Поскольку при принятии решений суд руководствуется законом и на момент совершения деяний сексуальное притеснение в Пенитенциарном кодексе в качестве наказуемого деяния отсутствовало, а действия подозреваемого нельзя рассматривать как изнасилование, то Государственный суд аннулировал решение Харьюского уездного суда от 12 октября 2017 года и решение Таллиннского окружного суда от 22 марта 2018 года.

Наказание за убийство

Читатель Delfi также спрашивает: ”Если изменится закон касательно убийств, означает ли это, что все ранее осужденные убийцы могут быть выпущены, оправданы и получить огромную денежную компенсацию? Ведь в ситуации с Эдуардом логика такова”.

Представитель Госсуда поясняет, что наказание, назначенное признанному виновным в убийстве человеку, невозможно облегчить или отяготить только лишь из-за изменений в законе. Исключение составляют случаи, когда в ходе пересмотра судебного постановления выясняется, что убийство совершил не он и что он несет наказание за деяние, которое не совершал.

”Еще раз — поскольку в данном деле речь шла не об изнасиловании, то суд не мог человека за это наказать. Начиная с 6 июля 2017 года подобные деяния классифицируются как сексуальное притеснение”, — говорит Тальвик.

В продолжение темы читатель поинтересовался, будут ли еще выпущены люди, осужденные ранее за педофилию.

Советник Министерства юстиции Анне Крууземент поясняет, что каждое уголовное деяние отличается, как и его квалификация и назначаемое за него наказание. ”Поэтому сказать, сколько похожих дел сейчас находится в производстве и что с ними будет дальше, невозможно. Суд оценивает каждое деяние отдельно и назначает соответствующее наказание”, — поясняет Крууземент.

Денежная компенсация

Читатель также спрашивает, полагается ли Григоряну денежная компенсация за 1,5 года, проведенные в тюрьме, и о каких суммах может идти речь. По словам Тальвик, вопрос денежной компенсации Госсудом не обсуждался.

Крууземент из Минюста поясняет, что признанный невиновным человек действительно может ходатайствовать о компенсации за нанесенный в результате виновного производства урон в установленном законом порядке. Компенсация выплачивается из отведенных на эти цели средств государственного бюджета.

”Если суд признает человека невиновным, то в этом деле он, что называется, чист, и если невиновным человека признает только Государственный суд, то решения судов предыдущих инстанций более не имеют никакого значения, поскольку они не вступают и силу, и значение имеет только последнее решение, которое и вступает в силу”, — рассказывает советник Минюста.

Если закон меняется, то он имеет обратную силу в случае, если это облегчает участь осужденного. Обратной силы не имеет, если он отягчает участь осужденного.

”Например, если какое-то деяние более не является по закону преступлением, то от наказания освобождаются и те, кто уже отбывает наказание за это деяние. Но те, кто до этого уже понес наказание за такое деяние, невиновными не признаются”, — говорит представитель Минюста.

Если человек понес наказание, то оно остается. В случае возникновения новой статьи по ней можно наказать лишь тех, кто совершил проступок после создания статьи, но не тех, кто совершил такое же деяние до этого.

”В данном случае Государственный суд признал человека невиновным в совершении ”иных действий сексуального характера”, но наказать его по статье о сексуальном притеснении не представляется возможным, поскольку эта статья вступила в силу 6 июля 2017 года, а его деяния были совершены до этого”, — заключает советник Министерства юстиции.

Когда Эдуард был задержан в качестве подозреваемого, то он выразил раскаяние по поводу своих поступков. Тогда мужчина сказал, что он больной человек, а интерес к девочкам возникает у него под воздействием алкоголя.

С постановлением Госсуда можно ознакомиться здесь (на эстонском языке).