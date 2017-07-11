Читатель: почему на озере Маарду запрещены гидроциклы, и где их тогда можно использовать?

В редакцию Delfi обратился владелец гидроцикла Вячеслав. Когда он захотел обкатать покупку на озере Маарду, то рыбаки пригрозили вызвать блюстителей порядка. Читатель интересуется, действительно ли на Маардуском озере нельзя использовать гидроциклы, и где тогда на них вообще можно кататься.

Вячеслав недавно приобрел гидроцикл и решил его опробовать. Обратившись заранее в Департамент водных путей, мужчина получил ответ, что использовать гидроциклы можно на водоемах общего пользования, список которых утвержден законодательством.

Ближайшим водоемом в списке оказалось озеро Маарду, куда Вячеслав с семьей и направился. Они встретили рыбаков, которые стали доказывать, что на этом озере использовать водные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания запрещено. Вячеслав был в замешательстве, так как никаких запрещающих знаков и табличек перед водоемом не установлено.

”Потом началась словесная перепалка. Пытались угрожать, стали куда-то звонить, кого-то звать. При этом переговаривались, что нужно нас обязательно вытурить оттуда, а то повадимся сюда ездить и будем им рыбалку портить”, — жалуется читатель.

В итоге, покатавшись на озере 20 минут, Вячеслав с семьей удалился. Но он задается вопросом — быть может, это он был неправ?

Закон разрешает, горуправа запрещает

По словам пресс-секретаря Инспекции окружающей среды Лейли Тууль, требования к использованию и содержанию водных транспортных средств установлены постановлением Министра окружающей среды. Согласно его третьему пункту, использование водных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания запрещено на водоемах общего пользования, площадь которых составляет меньше 100 гектаров.

”Площадь озера Маарду превышает 100 гектаров, исходя из чего по озеру можно передвигаться на гидроцикле, но горуправа запретила использование водных транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания на Маардуском озере”, — сообщила Тууль.

По ее словам, у старейшины уезда есть право по предложению местного самоуправления установить на водоеме собственные ограничения, что и было сделано в данном случае. Тууль также добавила, что Инспекции окружающей среды уже получала жалобу по этому вопросу, обращение было перенаправлено мэрии Маарду.

Пресс-секретарь мэрии города Елена Кацуба подтвердила, что запрет на передвижение по озеру на водном транспорте с мотором действительно существует, и был установлен решением горсобрания от 26 июля 2005 года.

”Маардускоге озеро не глубокое и имеет илистое дно. При движении на моторных плавательных средствах ил и глина поднимаются со дна, в результате чего озерная вода приобретает мутный цвет и значительно ухудшается среда обитания рыб. Решение о запрете было принято в следствии обращения жителей приозерных домов с жалобой на постоянный шум. На озере по-прежнему можно плавать на всех лодках, катамаранах, каноэ и прочих средствах, на которых не установлен мотор”, — объясняет Кацуба.