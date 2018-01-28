Читатель об опасной ситуации: поезд Elron на большой скорости разминулся с другим составом

Читатель Delfi сообщил нам, что пассажирский поезд Тарту-Таллинн компании Elron совершил перед Тапа неожиданный маневр и ситуация была опасной. В Elron заявляют, что ничего подобного не было.

Читатель написал, что все произошло в 19.44. ”Перед Тапа на большой скорости поезд резко перешел на другие пути. Обычно в этом месте поезд проезжает стрелку медленно. Сразу после маневра, примерно через три секунды, мимо нас проехал другой поезд, сигнализируя — по тем же путям, которые мы только что покинули”, — отметил читатель, считающий ситуацию очень опасной.

Пресс-представитель Elron Мариис Адамберг, что смена путей происходила в обычном режиме.

”Заверяю, что опасной ситуации не было. Поезд двигался в соответствии с действующим на данном участке ограничением скорости, и, исходя из инструкции о подаче сигналов при приближении другого поезда, был подан сигнал. Все было согласно требованиям, безопасно”.