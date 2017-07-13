Читатель — об экзамене по вождению: очереди растут, а меры принимаются нелепые

В редакцию Delfi обратился таллиннец Михаил Петров, недовольный ситуацией вокруг сдачи экзамена на водительские права категории А.

"Что случилось с логикой в Дорожном департаменте?" — негодует мужчина.

Очереди на сдачу экзамена по вождению неуклонно растут, а меры принимаются, по мнению читателя, странные. Когда в гипермаркете на кассе большая очередь, открывают одну или несколько соседних касс, и это логично, приводит он пример. В департаменте же увеличен промежуток времени между попытками сдать экзамен, т.е. если не сдал с первой попытки — следующий раз минимум через 30 дней.

"Пытаюсь сейчас получить дополнительно А-категорию, — поведал свою историю Михаил. — С этой целью записался по весне в автошколу. Как только позволила погода, прошел обучение и сдал необходимые школьные экзамены. Мотосезон в нашей стране и так недолгий, но теперь я вообще не знаю, удастся ли покататься в этом году”.

18 мая мужчина закончил школу, на теорию удалось зарегистрироваться 30 мая. Сдал экзамен, по его словам, без единой ошибки. Время на вождение сначала предложили 19 июля, но после письма в Департамент дорог удалось зарегистрироваться на 13 июня. "Из-за досаднейшей ошибки попытку 13 числа я провалил. Следующая попытка только 26 июля. Таким образом, у меня имеется максимум три попытки сдать вождение за тот период, пока действует экзамен по теории — 1 год”, — сетует читатель.

Каждая новая попытка, по словам Михаила, — это стресс и дополнительные расходы.

"Почему применяются какие-то нелепые меры, когда самым очевидным и эффективным было бы увеличить количество экзаменаторов и/или время их работы?” — интересуется Михаил Петров.

Департамент: ставка на экзамены

”Несомненно, сравнение с организацией работы в продуктовых магазинах неуместно. В 2017 году в Таллинне принято 314 экзаменов на А-категорию и подкатегории вместе с повторными попытками. Сдали экзамен 219 человек. В 2016 же году за тот же промежуток времени на А и подкатегории сдали 233 раза, что на 81 меньше”, — привел статистические данные управляющий экзаменационным отделом Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза.

Вышеописанное показывает, что Экзаменационный центр в этом году сделал ставку на экзамены А-категории, добавил он.

”Гражданин получил свою первую экзаменационную попытку в летний высокий период в течение разумного времени, потому как такие очереди в высокий период неизбежны вне зависимости от того, что Экзаменационный центр делает ставку на проведение экзаменов”, — объяснил Ванамыйза.

”Поскольку сдавших экзамен с первой попытки — 69%, то хочешь-не хочешь — повышается число повторных экзаменов, и мы отдаем предпочтение при регистрации на экзамен людям, сдающим его впервые, потому как надеемся, что они сдадут езду с первой попытки и сознательно не планируют повторных. Как утверждает и сам написавший, Экзаменационный центр выделил дополнительно время, чтобы уменьшить очереди; таким образом, претензия относительно деятельности Экзаменационного центра неуместна”, — добавил представитель департманта.

”Что касается короткого периода времени, когда в нашем климате можно ездить на мотоцикле, то тут я не вижу никакой вины Экзаменационного центра”, — резюмировал Ванамыйза.