13.07.2017, 07:00

Читатель — об экзамене по вождению: очереди растут, а меры принимаются нелепые

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комментарий департамента
Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST
фото иллюстративное
фото иллюстративноеFoto: Sergei Stepanov, NPA

В редакцию Delfi обратился таллиннец Михаил Петров, недовольный ситуацией вокруг сдачи экзамена на водительские права категории А.

"Что случилось с логикой в Дорожном департаменте?" — негодует мужчина.

Очереди на сдачу экзамена по вождению неуклонно растут, а меры принимаются, по мнению читателя, странные. Когда в гипермаркете на кассе большая очередь, открывают одну или несколько соседних касс, и это логично, приводит он пример. В департаменте же увеличен промежуток времени между попытками сдать экзамен, т.е. если не сдал с первой попытки — следующий раз минимум через 30 дней.

"Пытаюсь сейчас получить дополнительно А-категорию, — поведал свою историю Михаил. — С этой целью записался по весне в автошколу. Как только позволила погода, прошел обучение и сдал необходимые школьные экзамены. Мотосезон в нашей стране и так недолгий, но теперь я вообще не знаю, удастся ли покататься в этом году”.

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18 мая мужчина закончил школу, на теорию удалось зарегистрироваться 30 мая. Сдал экзамен, по его словам, без единой ошибки. Время на вождение сначала предложили 19 июля, но после письма в Департамент дорог удалось зарегистрироваться на 13 июня. "Из-за досаднейшей ошибки попытку 13 числа я провалил. Следующая попытка только 26 июля. Таким образом, у меня имеется максимум три попытки сдать вождение за тот период, пока действует экзамен по теории — 1 год”, — сетует читатель.

Каждая новая попытка, по словам Михаила, — это стресс и дополнительные расходы.

"Почему применяются какие-то нелепые меры, когда самым очевидным и эффективным было бы увеличить количество экзаменаторов и/или время их работы?” — интересуется Михаил Петров.

Департамент: ставка на экзамены

”Несомненно, сравнение с организацией работы в продуктовых магазинах неуместно. В 2017 году в Таллинне принято 314 экзаменов на А-категорию и подкатегории вместе с повторными попытками. Сдали экзамен 219 человек. В 2016 же году за тот же промежуток времени на А и подкатегории сдали 233 раза, что на 81 меньше”, — привел статистические данные управляющий экзаменационным отделом Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза.

Вышеописанное показывает, что Экзаменационный центр в этом году сделал ставку на экзамены А-категории, добавил он.

”Гражданин получил свою первую экзаменационную попытку в летний высокий период в течение разумного времени, потому как такие очереди в высокий период неизбежны вне зависимости от того, что Экзаменационный центр делает ставку на проведение экзаменов”, — объяснил Ванамыйза.

”Поскольку сдавших экзамен с первой попытки — 69%, то хочешь-не хочешь — повышается число повторных экзаменов, и мы отдаем предпочтение при регистрации на экзамен людям, сдающим его впервые, потому как надеемся, что они сдадут езду с первой попытки и сознательно не планируют повторных. Как утверждает и сам написавший, Экзаменационный центр выделил дополнительно время, чтобы уменьшить очереди; таким образом, претензия относительно деятельности Экзаменационного центра неуместна”, — добавил представитель департманта.

”Что касается короткого периода времени, когда в нашем климате можно ездить на мотоцикле, то тут я не вижу никакой вины Экзаменационного центра”, — резюмировал Ванамыйза.

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