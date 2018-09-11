Читатель — о минимальной зарплате: даже в Ласнамяэ никак не выжить на 500 евро в месяц — поэтому мне пришлось уехать

В итоге через знакомых удалось найти квартиру в Ласнамяэ за 250 евро. Однако уплату коммунальных услуг никто не отменял, а в холодное время вместе с отоплением счета доходили до 100 евро. Вдобавок к этому каждый месяц нужно было платить за интернет и взятый в рассрочку телефон: "Вот и 400 евро улетали в мгновение ока".

На еду и прочие расходы оставалось 250 евро, и несмотря на попытки сэкономить, в конце месяца приходилось прибегать к помощи кредитной карты, на которой тем временем рос долг.

"Самое плохое в этой ситуации то, что я деньги не пропивала и спонтанно на отдых не ездила. Они уходили на элементарные вещи — чтобы в холодильнике была какая-то еда, а в туалете — бумага", — сокрушается читательница. А еще были непредвиденные расходы — например, лечение зуба за 130 евро.

"К началу весны я уже была в таком стрессе, что и на работу мне уже было на все наплевать. Я жила от зарплаты до зарплаты. Так как я была несчастна, то и на работе делала ошибки. Например, пробивала в кассе неверную сумму, касса оставалась в минусе. Конечно же, приходилось оплачивать это из своего кармана. Пыталась брать как можно больше сверхурочных часов", — описывает она.

Женщине стыдно признавать, но иногда ей приходилось даже просить деньги на еду у своей матери-пенсионерки. В итоге в один момент она поняла — все, с нее хватит. Женщина махнула на столичную жизнь рукой и вернулась в родной маленький городок, где даже смогла за небольшую сумму купить квартиру: "Здесь же никто особо и не хочет покупать квартиры".

"На самом деле, мне жаль, что я в Таллинне не справилась. Чувствую, что немного потерпела провал, но делать нечего: жизнь дорогая, особенно в столице. Люди кое-как перебиваются, но и выхода нет. Все мы не можем быть на должносте где-то в теплом кабинете, чтобы теоретически рассуждать, как прекрасна жизнь в Таллинне", — поводит итог читательница.