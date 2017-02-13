Читатель негодует: я вышел на льготную пенсию, но льгот не получаю

В редакцию Delfi обратился читатель и посетовал, что он, выйдя на льготную пенсию, при оформлении новой ИД-карты льготы не получил. Выяснилось, что чиновники все-таки действовали правильно — то есть, согласно закону.

”Полгода назад я вышел на льготную пенсию. Мне 58 лет. Недавно я пошел оформлять новую ИД-карту, а за это надо платить. Я спросил, есть ли льготы для пенсионеров. Посмотрели мое пенсионное удостоверение и сказали, мол, для меня никаких льгот нет, так как у меня льготная пенсия”, — описал ситуацию мужчина.

”Пошел оформлять дотацию на лечение зубов: ”Вам не даем — у вас льготная пенсия”. Вот сижу и думаю: какая у меня льготная пенсия? Отработал положенный срок на вредном производстве, получил льготную пенсию, но льгот нет”, — негодует читатель.

На сайте Департамента полиции и погранохраны значится, что при ходатайстве о новой ИД-карточке полная ее стоимость составляет 25 евро (в Эстонии, 50 евро — в зарубежном представительстве). Скидка полагается лицам младше 15-ти лет, лицам со средним, тяжелым и глубоким недостатком, а также людям, достигшим пенсионного возраста на общих основаниях. Ключевая фраза тут — ”на общих основаниях”, то есть не раньше 63 лет.

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Слишком молодой пенсионер



По словам пресс-секретаря полиции Виктории Корпан, в этом вопросе Департамент полиции и погранохраны исходит из Закона о госпошлинах, согласно которому, льготу получает человек, вышедший на пенсию по старости на общих условиях. Пенсионный возраст установлен в Законе о пенсионном страховании.

Мы попросили комментарий Департамента социального страхования. ”Из письма ясно, что этот человек вышел на пенсию на льготных условиях, которая была назначена на пять лет раньше, чем общая. А поскольку тот, кто предлагает скидку, связал ее именно с общим возрастом выхода на пенсию, то, видимо, человек слишком молод, чтобы попасть в число ее получателей”, — ответила на наш запрос пресс-секретарь департамента Кайли Уусмаа.

Председатель парламентской комиссии по социальным делам Хельмен Кютт так прокомментировала ситуацию: ”Общего закона, регулирующего льготы, нет. В разных сферах жизни могут быть введены различные льготы. В основном их вводят на основании возраста. Скидки или полностью бесплатное предоставление услуг до определенного возраста, например, дошкольного, предлагают, к примеру, детям, у которых нет дохода, и пожилым людям с определенного возраста".

Она отметила, что пособия, выдаваемые исходя из размера дохода человека, это, например прожиточное пособие, а также пособия для одиноких пенсионеров: в этом случае человек должен быть в возрасте 63 лет либо старше и его пенсия быть меньше 470 евро, а также по данным регистра народонаселения человек должен проживать один.

По словам Кютт, и местные самоуправления зачастую предлагают скидки на основании возраста, например, бесплатный проезд в Тарту, Пярну и т.д.

”Если посмотреть на условия льготного проезда в разных автобусных фирмах, то, помимо государственных, часто предлагают и собственные скидки, таким образом воздействуя на предпочтения пассажиров”, — отметила Кютт.

”Каждое министерство (в данном случае — МВД, Департамент полиции и погранохраны), делает предложения по части госпошлин именно его административной сферы, и их рассматривают при составлении госбюджета”, — добавила глава соцкомиссии.

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