03.10.2018, 07:35

Читатель и доволен, и возмущен: спасибо за скамейки в Пыхья-Таллинне! А урны будут?

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комментарий управы
Ольга Привалова
Ольга Привалова
 
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Pingid disaini- ja arhitektuurigaleriis
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

В редакцию Delfi написал письмо читатель Виктор: о наличии новых скамеек в столичном районе Пыхья-Таллинн, но об отсутствии урн близ них. Ситуация порождает образование мусорных скоплений.

"Сравнительно недавно установили на Пыхья пст. скамейки. И это — здорово, но необходимо также установить мусорные контейнеры!" — полагает автор письма. Люди после покупок в магазине, находящемся по соседству, оставшийся мусор вынуждены бросать прямо на землю. ”Часто этот мусор лежит целыми днями”, — негодует Виктор.

Управа: надо проанализировать

Ситуацию комментирует старейшиныа Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

”Пыхья-Таллиннская управа установила этим летом на улицах и в парках района 100 новых скамеек. При их установке были максимально учтены пожелания жителей Пыхья-Таллинна. 70 новых мусорных урн были установлены в Пыхья-Таллинне в прошлом году”, — поведал старейшина.

То есть, по его словам, их количество в последнее время значительно увеличилось. Но денег стоит не только покупка и установка мусорных урн, но и их опорожнение. Речь идет о средствах налогоплательщиков, поэтому подобным решениям должен предшествовать основательный анализ. ”Если выяснится, что десяток-другой метров от скамейки до ближайшей мусорной урны окажется непреодолимым препятствием, то управа серьезно взвесит возможность установки дополнительных урн для мусора”, — пообещал Кальюлайд.

На нехватку скамеек жаловались многие жители района, поэтому районная управа Пыхья-Таллинна провела весной опрос с целью выяснить, куда следовало бы установить новые скамейки, значится в районной газете. На призыв откликнулись многие люди, предложения приходили в райуправу как по обычной, так и по электронной почте, а также через социальные сети. Специалисты районной управы рассмотрели все предложения и в результате была подготовлена карта с месторасположением новых скамеек (точные места установки некоторых скамеек могут измениться в ходе работ). Всего к концу августа было установлено 100 новых скамеек — красивый подарок району к столетию Эстонской республики.

Установлены скамейки двух типов — 60 с подлокотниками и 40 без них. Приобретение скамеек и их установка обошлись городу примерно в 70 000 евро. Дизайн новых скамеек согласован с главным дизайнером города.

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