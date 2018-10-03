Читатель и доволен, и возмущен: спасибо за скамейки в Пыхья-Таллинне! А урны будут?

"Сравнительно недавно установили на Пыхья пст. скамейки. И это — здорово, но необходимо также установить мусорные контейнеры!" — полагает автор письма. Люди после покупок в магазине, находящемся по соседству, оставшийся мусор вынуждены бросать прямо на землю. ”Часто этот мусор лежит целыми днями”, — негодует Виктор.

Управа: надо проанализировать

Ситуацию комментирует старейшиныа Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

”Пыхья-Таллиннская управа установила этим летом на улицах и в парках района 100 новых скамеек. При их установке были максимально учтены пожелания жителей Пыхья-Таллинна. 70 новых мусорных урн были установлены в Пыхья-Таллинне в прошлом году”, — поведал старейшина.

То есть, по его словам, их количество в последнее время значительно увеличилось. Но денег стоит не только покупка и установка мусорных урн, но и их опорожнение. Речь идет о средствах налогоплательщиков, поэтому подобным решениям должен предшествовать основательный анализ. ”Если выяснится, что десяток-другой метров от скамейки до ближайшей мусорной урны окажется непреодолимым препятствием, то управа серьезно взвесит возможность установки дополнительных урн для мусора”, — пообещал Кальюлайд.