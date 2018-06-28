28.06.2018, 08:05

Читатель: дискриминация по району? В Пыхья-Таллинне жуткие проблемы с почтой

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комментарий Omniva
Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
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KIRJAKAST
Postiljon varastas 800 isiklikku kirja.Foto: Karin Kaljuläte

Delfi написал читатель, крайне недовольный ситуацией с почтовыми услугами в Пыхья-Таллинне. По его словам, в районе становится все меньше почтовых ящиков, а в отделениях царят гигантские очереди. Omniva отвечает, что ранее жалоб не почтовые ящики не поступало.

”Почтовые ящики все убирают. Раньше был на Балтийском вокзале снаружи, теперь же только внутри почтовой конторы, в которую сложно попасть. В последние время она чуть ли не каждую неделю работает день через день. График у них ПН-ПТ с 10 до 17 что не самое удобное время. Очереди там стали такие, как будто там банк. Один человек на всю контору пытается сделать пять платежей подряд. А мне всего-навсего нужно отослать посылку, и приходится ждать по 20-30 минут. Арсенал с четырьмя кассами после 17:00 тоже весь в очередях. Моя бабушка должна пройти пол Пыхья-Таллинна, чтобы найти почтовый ящик”, — причисляет проблемы с почтой читатель.

”Как это может обьяснить почта? Мне они конкретного ответа не дали. Почему нет почтовых ящиков!” — возмущается он.

Представитель Omniva Маттиас Кайв отвечает, что в Пыхья-Таллинне находится 15 почтовых ящиков, чье местоположение можно найти на сайте Omniva. Почтовый ящик на Балтийском вокзале временно убран, но вскоре будет там снова повешен. Письма также можно передать в почтовом отделении вне очереди.

Что касается отправки посылок, то это можно сделать быстрее и без очереди в почтовом автомате. В Пыхья-Таллинне они находятся, например, у Балтийского вокзала, магазина Rimi в Теллискиви и в торговом центре Arsenal. Кайв отмечает, что меню автоматов доступно не только на эстонском, но и на русском и английском языках, а сами автоматы работают 24 часа.

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Оформив посылку заранее онлайн на сайте Omniva ее через почтовый автомат можно отправить в любую страну ЕС. У самого автомата можно оформить лишь посылки для отправки внутри Эстонии и в пределах стран Балтии.

Кайв добавил, что почтовое отделение на Балтийском вокзале в июне было постоянно открыто все пять рабочих пять дней в неделю с 10:00 до 17:00, но в июле на время отпусков она будет временно открыта лишь три дня.

”Весной мы собирали отзывы клиентов насчет желаемых мест размещения почтовых ящиков. В отношении почтовых ящиков в Пыхья-Таллинне отзывов не поступало”, — говорит он.

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Читатель: дискриминация по району? В Пыхья-Таллинне жуткие проблемы с почтой

28.06.2018
Delfi написал читатель, крайне недовольный ситуацией с почтовыми услугами в Пыхья-Таллинне. По его словам, в районе становится все меньше почтовых ящиков, а в отделениях царят гигантские очереди. Omniva отвечает, что ранее жалоб не почтовые ящики не поступало.
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