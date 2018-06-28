Читатель: дискриминация по району? В Пыхья-Таллинне жуткие проблемы с почтой

Представитель Omniva Маттиас Кайв отвечает, что в Пыхья-Таллинне находится 15 почтовых ящиков, чье местоположение можно найти на сайте Omniva. Почтовый ящик на Балтийском вокзале временно убран, но вскоре будет там снова повешен. Письма также можно передать в почтовом отделении вне очереди.

Что касается отправки посылок, то это можно сделать быстрее и без очереди в почтовом автомате. В Пыхья-Таллинне они находятся, например, у Балтийского вокзала, магазина Rimi в Теллискиви и в торговом центре Arsenal. Кайв отмечает, что меню автоматов доступно не только на эстонском, но и на русском и английском языках, а сами автоматы работают 24 часа.

Оформив посылку заранее онлайн на сайте Omniva ее через почтовый автомат можно отправить в любую страну ЕС. У самого автомата можно оформить лишь посылки для отправки внутри Эстонии и в пределах стран Балтии.

Кайв добавил, что почтовое отделение на Балтийском вокзале в июне было постоянно открыто все пять рабочих пять дней в неделю с 10:00 до 17:00, но в июле на время отпусков она будет временно открыта лишь три дня.

”Весной мы собирали отзывы клиентов насчет желаемых мест размещения почтовых ящиков. В отношении почтовых ящиков в Пыхья-Таллинне отзывов не поступало”, — говорит он.