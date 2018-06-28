Читатель: дискриминация по району? В Пыхья-Таллинне жуткие проблемы с почтой

Delfi написал читатель, крайне недовольный ситуацией с почтовыми услугами в Пыхья-Таллинне. По его словам, в районе становится все меньше почтовых ящиков, а в отделениях царят гигантские очереди. Omniva отвечает, что ранее жалоб не почтовые ящики не поступало.
”Почтовые ящики все убирают. Раньше был на Балтийском вокзале снаружи, теперь же только внутри почтовой конторы, в которую сложно попасть. В последние время она чуть ли не каждую неделю работает день через день. График у них ПН-ПТ с 10 до 17 что не самое удобное время. Очереди там стали такие, как будто там банк. Один человек на всю контору пытается сделать пять платежей подряд. А мне всего-навсего нужно отослать посылку, и приходится ждать по 20-30 минут. Арсенал с четырьмя кассами после 17:00 тоже весь в очередях. Моя бабушка должна пройти пол Пыхья-Таллинна, чтобы найти почтовый ящик”, — причисляет проблемы с почтой читатель.
”Как это может обьяснить почта? Мне они конкретного ответа не дали. Почему нет почтовых ящиков!” — возмущается он.