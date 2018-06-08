08.06.2018, 17:43

Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал ополченец Кайтселийта со словами ”vene siga, kuradi venelased”

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Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 51
Kakumäe selver
Kakumäe selverFoto: Andres Putting

В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения добровольца военизированного формирования в Эстонии Кайтселита. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве в магазине Selver. ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.

Инцидент произошел 5 июня в Kakumäe Selver. Как рассказал Юрий, он обратился к продавщице за консультацией на русском языке. ”Проходивший мимо мужчина это услышал. Он толкнул меня в спину. Я подумал, что это случайно. Но потом он опять прошел мимо, расставив в стороны плечи, чтобы не пройти было, и ударил меня со всего маху плечом”, — рассказывает Юрий и добавляет, что после этого зачинщик конфликта обронил несколько фраз: ”Vene siga, kuradi venelased” (русская свинья, чертовы русские — прим. ред.).

”Я не стал ничего делать, зачем с такими связываться, подумал я тогда”, — вспоминает Юрий, который в тот момент, чтобы избежать развития конфликта, направился в сторону кассы.

Однако к той же кассе подошел тот же самый человек. По словам Юрия, началась драка. ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок — которым в Selver клиенты сами сканирую покупки, — пояснил Юрий. — А потом он попытался сбежать”.

На место происшествия вызвали патруль полиции. Как рассказал Юрий, потом в ходе выяснения обстоятельств мужчина рассказал, что он является членом добровольного формирования Кайтселийт. ”Говорил неприятные вещи про русских, мол, он душил и будет душить всех русских. Причем это он мне сказал на русском языке”, — вспоминает Юрий и отмечает, что зачинщик драки при этом был трезвый.

После инцидента Юрий обратился к врачу. Сейчас у него гематома на правом плече, разбита губа и диагностировано легкое сотрясение мозга. ”Справка от врача у меня есть”, — заверил Юрий.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Виктория Корпан сообщила Delfi, что 5 июня в магазине на Раннамыйза теэ возник конфликт между двумя мужчинами 62 лет и 50 лет.

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По первоначальным данным, один мужчина задел другого, после этого возникла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой телесные повреждения получили оба мужчины.

”Все обстоятельства происшествия выяснит уголовное делопроизводство, начатое по статье о тяжком нарушении общественного порядка. Ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура”, — прокомментировала Корпан. По словам представителя Пыхьяской окружной прокуратуры Кристины Костиной, на данный момент в деле отсутствуют данные о том, что одной из сторон конфликта был член Кайтселийта. Впрочем, как сообщили Delfi в Кайтселийте, им тоже ничего неизвестно о данном конфликте.

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