Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”

В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.
Инцидент произошел 5 июня в Kakumäe Selver. Как рассказал Юрий, он обратился к продавщице за консультацией на русском языке. ”Проходивший мимо мужчина это услышал. Он толкнул меня в спину. Я подумал, что это случайно. Но потом он опять прошел мимо, расставив в стороны плечи, чтобы не пройти было, и ударил меня со всего маху плечом”, — рассказывает Юрий и добавляет, что после этого зачинщик конфликта обронил несколько фраз: ”Vene siga, kuradi venelased” (русская свинья, чертовы русские — прим. ред.).
”Я не стал ничего делать, зачем с такими связываться, подумал я тогда”, — вспоминает Юрий, который в тот момент, чтобы избежать развития конфликта, направился в сторону кассы.