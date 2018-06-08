08.06.2018, 17:43

Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”


Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 104
Kakumäe selver
Kakumäe selverFoto: Andres Putting

В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.

Инцидент произошел 5 июня в Kakumäe Selver. Как рассказал Юрий, он обратился к продавщице за консультацией на русском языке. ”Проходивший мимо мужчина это услышал. Он толкнул меня в спину. Я подумал, что это случайно. Но потом он опять прошел мимо, расставив в стороны плечи, чтобы не пройти было, и ударил меня со всего маху плечом”, — рассказывает Юрий и добавляет, что после этого зачинщик конфликта обронил несколько фраз: ”Vene siga, kuradi venelased” (русская свинья, чертовы русские — прим. ред.).

”Я не стал ничего делать, зачем с такими связываться, подумал я тогда”, — вспоминает Юрий, который в тот момент, чтобы избежать развития конфликта, направился в сторону кассы.

Однако к той же кассе подошел тот же самый человек. По словам Юрия, началась драка. ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок — которым в Selver клиенты сами сканирую покупки, — пояснил Юрий. — А потом он попытался сбежать”.

На место происшествия вызвали патруль полиции. ”Говорил неприятные вещи про русских, мол, он душил и будет душить всех русских. Причем это он мне сказал на русском языке”, — вспоминает Юрий и отмечает, что зачинщик драки при этом был трезвый.

После инцидента Юрий обратился к врачу. Сейчас у него гематома на правом плече, разбита губа и диагностировано легкое сотрясение мозга. ”Справка от врача у меня есть”, — заверил Юрий.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Виктория Корпан сообщила Delfi, что 5 июня в магазине на Раннамыйза теэ возник конфликт между двумя мужчинами 62 лет и 50 лет.

По первоначальным данным, один мужчина задел другого, после этого возникла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой телесные повреждения получили оба мужчины.

ТОП

”Все обстоятельства происшествия выяснит уголовное делопроизводство, начатое по статье о тяжком нарушении общественного порядка. Ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура”, — прокомментировала Корпан.

Читайте также:

TOP НОВОСТИ


СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Какой магазин "фокусничает" с ценниками, а какой — укрепляет позиции ценового лидера?

08.06.2018
В июне покупательская корзина дешевле всего в Prisma. А самая дорогая покупательская корзина в этом месяце в Selver, где по сравнению с Prisma придется выложить аж на 7 евро больше.
Подробнее

Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”

08.06.2018
В редакцию портала Delfi обратился Юрий (62), который утверждает, что стал жертвой нападения мужчины в магазине Selver. По словам Юрия, конфликт вспыхнул на межнациональной почве . ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок, а потом попытался сбежать”, — утверждает Юрий. На вызов отреагировала полиция, делопроизводство ведет прокуратура.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Я просто хочу заработать!" Водитель: меня заблокировали в Taxify за то, что я стал работать с "Яндекс.Такси”

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился таксист, которого заблокировали в приложении Taxify. По его словам, причина в том, что он начал работать с ”Яндекс.Такси”, а Taxify не позволяет параллельно работать с другими приложениями. Taxify утверждает, что за это водителей не блокируют.
Подробнее

ФОТО: Известная низкими ценами торговая сеть PEPCO открыла магазины в Таллинне

08.06.2018
Сегодня в Таллинне в центрах Nautica и Magistrali открылись магазины розничной торговой сети PEPCO, которая известна низкими для местного рынка ценами. Эстония — десятая по счету страна, где работает эта сеть, и в течение следующего года она планирует открыть здесь еще десять магазинов.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106812001
128,70 €
77,22 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
160,65 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €

"Беги, дядь Мить!" Умер актер из фильма ”Любовь и голуби” Игорь Лях

08.06.2018
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РФ Игорь Лях, известность которому принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", скончался на 56-м году жизни. Об этом в пятницу сообщила актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Обругавший получившего травму финна тартуский врач подал заявление в полицию

08.06.2018
Вспыхнувший ночью 6 мая в отделении экстренной медицины Клиники Тартуского университета конфликт между пациентом Лаури Стейнбахом и врачом Харди Кальюрандом продолжается. Врач подал в эстонскую полицию заявление об угрозах со стороны пациента и сопровождавшего его мужчины.
Подробнее