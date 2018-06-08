Читатель Delfi: в магазине Selver на меня напал мужчина со словами ”vene siga, kuradi venelased”

Однако к той же кассе подошел тот же самый человек. По словам Юрия, началась драка. ”Он спровоцировал драку и ударил меня в лицо сканером для покупок — которым в Selver клиенты сами сканирую покупки, — пояснил Юрий. — А потом он попытался сбежать”.

На место происшествия вызвали патруль полиции. Как рассказал Юрий, потом в ходе выяснения обстоятельств мужчина рассказал, что он является членом добровольного формирования Кайтселийт. ”Говорил неприятные вещи про русских, мол, он душил и будет душить всех русских. Причем это он мне сказал на русском языке”, — вспоминает Юрий и отмечает, что зачинщик драки при этом был трезвый.

После инцидента Юрий обратился к врачу. Сейчас у него гематома на правом плече, разбита губа и диагностировано легкое сотрясение мозга. ”Справка от врача у меня есть”, — заверил Юрий.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Виктория Корпан сообщила Delfi, что 5 июня в магазине на Раннамыйза теэ возник конфликт между двумя мужчинами 62 лет и 50 лет.

По первоначальным данным, один мужчина задел другого, после этого возникла словесная перепалка, переросшая в драку, в ходе которой телесные повреждения получили оба мужчины.

”Все обстоятельства происшествия выяснит уголовное делопроизводство, начатое по статье о тяжком нарушении общественного порядка. Ведением делопроизводства руководит Пыхьяская окружная прокуратура”, — прокомментировала Корпан. По словам представителя Пыхьяской окружной прокуратуры Кристины Костиной, на данный момент в деле отсутствуют данные о том, что одной из сторон конфликта был член Кайтселийта. Впрочем, как сообщили Delfi в Кайтселийте, им тоже ничего неизвестно о данном конфликте.

Пресс-секретарь Кайтселийта майор Танель Рютман пояснил, что в таких случаях прокуратура должна связаться с ополчением, однако никакого запроса от органов в связи с данным инцидентом не было.