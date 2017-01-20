В пятницу в Delfi вышел перевод статьи Eesti Päevaleht о столичном салоне красоты Delavue, который завлекает клиентов на бесплатные процедуры, находит у женщин якобы серьезные проблемы с кожей и здоровьем, а впоследствии предлагают оформить рассрочку на процедуры и лечение стоимостью несколько тысяч евро. Читательница Delfi рассказала о своем опыте с салоном Delavue.

"Delavue занимается ”разводом” в основном русскоязычных людей. В салоне никто не говорит по-эстонски. Приглашают клиентов по телефону на тест кожи лица, обещая также сделать чистку лица и маску. Только для людей старше 30 лет. Если младше 30, то по телефону разговор не продолжают", — рассказала Delfi Елена (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим.ред.).

"Я купилась на предложение, хоть и знала, что будут что-то ”втюхивать”. По приходу картина была такова: куча тетушек, из кабинета каждые две-три минуты выходил консультант и приглашал новых клиентов. Кабинет не оборудован ничем. Консультант просто психологически выведывает, что клиент хочет поменять, сколько зарабатывает. И давит на то, что ”ой, ой, нельзя решить проблему одним визитом к косметологу, надо подходить комплексно”. То есть, как абонемент в спортзал. После этого делается тест кожи и показываются все недостатки, для устранения которых дают лист с перечнем процедур", — перечислила Елена.

"Без цены! Продолжительность процедуры и другие детали на руки не дают. Говорят общую стоимость и предлагают заключить контракт на полтора года. Мол, у них сегодня хорошее предложение — рассрочка без процентов на сумму 2500 евро. То есть, полтора года процедур и рассрочка на два года. Договор на русском языке, говорят, что его можно прервать в течение месяца, но тогда надо заплатить неустойку — 30 евро. Так как я задавала много опросов, то выяснила, что надо заплатить еще и за процедуры, которые тебе делают в этот период, но никакого прейскуранта", — недоумевает женщина.

По ее словам, после подписания договора работники салона якобы делают запрос в банк LHV. "Ответ приходит через три минуты, что кредит предоставляют, — описывает она схему работы. — После этого заключают договор на эстонском языке на 10 страницах между тремя сторонами. И они, предполагая, что я не говорю по-эстонски, показывают только те части договора, которые выгодны им на сумму 2500 евро. А банк дает кредит на сумму 1800-1900 евро под 20% годовых. Мне сказали: ”Мы же вам оказываем услуги на 2500 евро, а не на 1800”.

"А где стоимость услуг, какая их деятельность? Показали список процедур, но названия без цен и длительности. Я потребовала прейскурант, который они долго искали. Цены в нем — как минимум в два раза выше, чем в других салонах. Я сказала, что такие цены и сама могу вам расписать — от и до. Обстановка стала накаляться. Подписанные документы мне не отдали. Потом была переписка с банком, но это отдельная тема. В итоге договор о рассрочке я не подписала, так как там высокие проценты", — подытожила свою историю Елена.

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