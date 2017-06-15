Читатель Delfi: почему Европа платит дотации мне, а Эстония присваивает?

В редакцию Defli обратился читатель, который уверен, что Эстония получает деньги от Евросоюза за серопаспортников, а также интересуется, можно ли получить эти деньги непосредственно ему, а не государству. Министерству социальных дел, в свою очередь, ничего об этом неизвестно.

”Уже ни для кого не секрет, что Эстония получает дотации от Евросоюза для беженцев, в том числе и для обладателей серых паспортов. Вопрос — сколько получает конкретно за меня, как обладателя серого паспорта, Эстония от Евросоюза и почему я ничего с этого не получаю? Как оформить заявку на получение денег, которые Европа платит мне, а Эстония присваивает?" — задается вопросом читатель.

Советник Министерства социальных дел по связям с общественностью Иван Лаврентьев подтверждает, что Эстония получает от Европейской комиссии средства из расчета на каждое лицо, получившее международную защиту и перемещенное из лагерей для беженцев в Греции или Турции.

"Сумма распределяется между государством и местным самоуправлением, куда определяется человек. Эти средства идут на покрытие различных расходов: например, на услугу опорного лица, расходы на перевод и т.п. Само лицо непосредственно не получает денег. Все получившие международную защиту лица могут претендовать на предлагающиеся в Эстонии пособия на общих основаниях с остальными жителями", — объясняет Лаврентьев.

При этом он подчеркивает, что по поводу дотации для серопаспортников Министерству социальных дел ничего неизвестно.