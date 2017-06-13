Читатель Delfi: как сдать экзамен по госязыку, если на диалоге с тобой будет эстонец?

В редакцию Delfi обратился возмущенный читатель. Он негодовал, почему эстонцам, закончившим иностранную школу, разрешено сдавать на категорию эстонского языка вместе с русскими. Представитель Innove же поинтересовался, откуда такая информация.

”Как сдать экзамен по эстонскому языку на категорию, если на диалоге с тобой будет эстонец? Как бы ты не владел эстонским языком, будешь выглядеть бледно по сравнению с носителем языка”, — пишет читатель.

По его словам, если эстонцы учились, например, в английской школе в Эстонии, они могут сдать эстонский язык на общих основаниях, чтобы поступить в вуз.

Руководитель отдела коммуникаций Innove Аннели Ааб отмечает, что в ответ на этот вопрос можно спросить, на основании чего человек сделал вывод, что его партнер — эстонец. "Может быть, просто хорошо знает язык".

По ее словам, для окончания гимназии ученики должны сдать три обязательных экзамена: по эстонскому языку или по эстонскому языку как второму, по математике и по иностранному языку.

Ученик может сдать экзамен эстонского языка как иностранного, если:

он изучал в гимназии эстонский как второй язык;

он окончил школу на русском или иностранном языке и стал учиться в эстонской гимназии или на курсе гимназии;

он перешел с русской или какой-либо другой иностранной гимназии и стал учиться в гимназии на эстонском языке.

"Экзаменуемый оценивается независимо от навыков партнера по разговорной части. Его уровень никак не влияет на оценку. Экзамен построен таким образом потому, что в реальной жизни нам также приходится общаться с людьми разного разговорного уровня. Также определение одинаковых знаний эстонского языка не является целью экзамена. Насколько схожи или различны их знания, можно узнать только после его проведения”, — подчеркивает Ааб.