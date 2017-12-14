Читатель: чтобы получить лечение от гепатита, я должен нарочно ухудшить состояние здоровья?

В редакцию Delfi обратился читатель Дмитрий. Мужчина заболел гепатитом С и утверждает, что для получения адекватного лечения необходимо, чтобы состояние его здоровья ухудшилось. Больничная касса, комментируя ситуацию, подчеркивает, что в прошлом году появилось новое эффективное лечение этого заболевания. Оно помогает выздороветь и тем пациентам, у которых до сих пор надежды не было.

„Четыре года назад я пошел сдавать анализы и у меня обнаружили гепатит С. Откуда он появился, вариантов множество: операции, зубной врач и т. д.”, — начал свое письмо Дмитрий.

Мужчине, по его словам, назначили годовой курс лечения, который он успешно прошел. ”Вирус ушел. Все довольны, все хорошо”.

„Через полгода я пошел на проверку, и тут выяснилось, что вирус вернулся. Такое бывает. Это означает, что надо назначать другое лечение. Но чтобы начать другое лечение, надо, чтобы у меня был фиброз печени. — утверждает мужчина. — И вот уже как два года показатели вируса в крови растут, а печень — в норме”.

По словам автора письма, врачи тоже в шоке от такого закона, но ничего сделать не могут. Его лечащий врач уже писала письмо в Больничную кассу, но никакого ответа не получила.

„Вопрос: почему я, отец двоих детей, должен ждать или специально ухудшать свою печень в 27 лет, — чтобы у меня был фиброз, только тогда я смогу получить лекарство, — если это можно вылечить до ухудшения состояния печени?” — задается вопросом Дмитрий.

Больничная касса: появилось новое лечение

Комментируя данный конкретный случай, руководитель пресс-службы Больничной кассы Лийз Хинсберг сказала, что решение о лечении принимает врач, а не представитель Больничной кассы.

”Услуги и лечение, стоимость которых мы компенсируем, перечислены в списке услуг здравоохранения, там же — и условия, при которых Больничная касса компенсирует затраты на лечение”, — сообщила специалист.

”В случае с гепатитом С хотим подчеркнуть, что в прошлом году появилось новое эффективное лечение этого тяжелого заболевания, — поведала она. — Оно помогает выздороветь и тем пациентам, у которых до сих пор надежды не было. Благодаря этому в будущем приостановится распространение заболевания и удастся избежать многих случаев печеночной недостаточности: они были бы нагрузкой не только для самих пациентов, но и для Больничной кассы”.

По данным ведомства, в 2016 году на лечение гепатита С было потрачено в общей сложности 14,7 миллиона евро. Основную часть составили новейшие безинтерфероновые медикаменты: помощь получили 598 пациентов на сумму 13,3 миллиона евро.

По прогнозам Больничной кассы, затраты этого года на лечение гепатита С будут ниже, чем в 2016 году. ”Во-первых, больше нет такого количества ранее не лечившихся больных, как в начале 2016 года; во-вторых, медикаменты подешевели благодаря результативным переговорам”, — рассказала о причинах специалист службы профилактики и коммуникаций Больничной кассы Кайди Казенымм и добавила, что сверхдорогое лекарство от гепатита С, о котором говорится выше, компенсируют пациентам с повреждениями печени. Это является распространенной практикой в большинстве стран ЕС.

Врач: будущее полно надежд

По словам члена правления Эстонского общества инфекционистов (EIS) Майта Альтметса, бесплатное лечение гепатита С доступно лишь имеющим медицинскую страховку. Эффективность лечения — от 60 до 100%.

”Больничная касса вправе решать вопрос о размере компенсации затрат на лечение. Его назначает гастроэнтеролог или инфекционист в соответствии с международными стандартами лечения”, — объяснил Альтметс.

В течение последних пяти лет, поведал специалист, в борьбе с гепатитом С случился прорыв: на рынок вышли лекарства, действующие непосредственно на вирус. Преимущество новых лекарств еще и в том, что лечение ими значительно короче, переносимость лучше, а эффективность выше. Благодаря этим медикаментам некоторые эксперты считают, что гепатит С скоро войдет в список или редко встречающихся, или ликвидированных инфекционных заболеваний. ”Таким образом, сейчас в плане лечения гепатита С будущее полно надежд; за ситуацией следует постоянно наблюдать”, — резюмировал Альтметс.

Жить станет здоровее?

В государственном бюджете на 2018 год государство значительно увеличит инвестиции в здоровье людей: здравоохранению будут выделены дополнительные средства для повышения доступности, сообщило в конце сентября Министерство социальных дел.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, следующий год станет знаковым как для здравоохранения, так и для сферы труда. ”Спустя долгие годы в здравоохранение поступят долгожданные дополнительные средства, что смягчит постоянный недостаток финансирования системы здравоохранения, сократит очереди на лечение и снизит нагрузку на людей при помощи дополнительной компенсации стоимости лекарств. Также начиная с нового года государство станет выделять больше средств на развитие здоровья и профилактику”.

В течение следующих пяти лет на повышение доступности услуг здравоохранения будет выделено свыше 300 миллионов евро дополнительных средств, из которых 34 миллиона — в 2018 году. Дополнительные средства расширят доходную базу Больничной кассы и позволят сократить очереди на лечение, повысить доступность услуг здравоохранения, стабильность и качество лечения.

Начиная с 2018 года государство станет выплачивать дополнительную компенсацию на основе нового порядка, который сократит расходы людей с повышенной потребностью в лекарствах на рецептурные препараты. В следующем году на дополнительную компенсацию льготных лекарств с высоким участием пациента предусмотрено 3 миллиона евро.