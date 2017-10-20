Читайте, сколько стоила икона, которую Сависаар и Сыырумаа подарили Ласнамяэской церкви накануне выборов

Эдгар Сависаар (67) и Урмас Сыырумаа (55) неспосредственно перед выборами, 14 октября, подарили Ласнамяэской церкви иконы Скоропослушницы Божьей Матери икону святой блаженной Матроны Московской.

Изданию Kroonika стала известна цена этой иконы, на приобретение которой пошла часть общего бюджета избирательной компании ”Делового Таллинна”, составлявшего 300 тысяч евро. Этот святой подарок, по данным Kroonika, стоил 10 000 евро.

”Это очень хорошая, с оздоровительной и защитной силой икона, которая изготовлена специально для Ласнамяэской церкви, — говорит Сырумаа, но ее цену подтверждать не спешит. — В случае подарков о деньгах не говорят”.

В день преподнесения подарка Сависаар сказал, что он искренне верит в то, что чудотворная икона поможет многим людям в их чаяниях и надеждах.

Икона Матроны Московской прибыла в Таллинн из Покровского монастыря Москвы, где несколько дней находилась на мощах святой блаженной Матроны и обладает чудодейственной силой.