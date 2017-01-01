В новый год спикер Рийгикогу Эйки Нестор выступил с обращением на Eesti Televisioon. Читайте полную речь Нестора.

Добрый день! Вот и наступил 2017 год. С новым годом всех нас!

Пусть у нас хватит мудрости извлечь из прошлого года полезное и продолжить развитие в новом году. Давайте вместе строить Эстонию, где всех ценят, а отстающим — помогают. Где больше смеха, чем слез.

Хочу вам рассказать, как на Рождество ездил домой на Хийумаа на новом пароме "Лейгер". Не сердитесь, что я выделяю вопросы, связанные с островитянами. Но невольно хочется провести параллель между новыми паромами и Эстонской Республикой.

Во-первых, мне понравилось, как все мы, и жители Хийумаа, и остальные жители Эстонии, ждали нового парома. Его ждали даже те, кто, может быть, на Хийумаа никогда и не бывали. Будет ли новый паром? Когда он будет? Мы смотрели фотографии и обсуждали даже то, как склоняется название парома. Затем мы ждали еще и радовались, когда паром прибыл. Ведь у нас на острове нет другого выбора, как передвигаться по морю. Поэтому прибытие паромов с опозданием не было для нас несчастьем, а частью повседневной жизни. Мы ведь всегда надеемся, что скоро все улучшится. Раз уж нам дали надежду.

Сегодня могу сказать, что действительно стоило ждать. Паром — современный и уютный. Говоря прямо — "крутой паром". Даже в рождественский час пик никому не пришлось сидеть на полу. Теперь, когда прибудут все три новых парома, пассажиры паромов на Хийумаа и Сааремаа будут более чем довольны.

С нашим государством и ожиданиями нашего народа — аналогичная ситуация. Мы готовы ждать и прилагать усилия, если есть надежда. Меньше всего нам при этом нужны злость и желчь. Это не означает, что со всем нужно мириться. Наоборот, этого делать нельзя. Надо продолжать думать, создавать свое государство, развивать язык и культуру.

При этом мы теперь знаем, что рабочие места не будут уходить из Эстонии куда-то далеко на Восток, а в Европу. Ведь в Эстонии больше невозможно платить за труд столь мало, как в некоторых странах Европы. Мы неизбежно движемся в направлении более высокоразвитой экономики. Это должны учитывать как работодатели, так и рабочие. И те, и другие должны учиться и развиваться.

Смотрите. К счастью, на сегодняшний день наше молодое поколение — с лучшим образованием в мире. Большое спасибо и ученикам, и учителям, и, безусловно, родителям. В Эстонию возвращается больше людей, чем уезжает отсюда. Легкость общения по интернету вызывает восхищение во всем мире. Поэтому мы можем двигаться только вперед.

Страховка жизни эстонского государства — это членство в ЕС и в НАТО. В этом мире новую холодную войну или холодный мир создаем не мы. Но важно понимать, что если на поле битвы сражаются слоны, то свернуться в клубочек — не выход. Тебя просто раздавят. Любое ослабление ЕС и НАТО — против наших интересов. Все очень просто.

Может быть, мы помним, как многие так называемые эксперты предсказывали во время кризиса Греции, что ЕС распадется. Они говорили, что это лишь дело времени. Но благодаря единству и сотрудничеству Европа справилась. Она справится и в будущем, если сумеет остаться единой.

Так, для Эстонии не безразлично, как пройдут выборы в Германии и во Франции. Поверят ли избиратели тем, кто знает, что Земля — круглая, или тем, кто проповедует, что она — плоская, потому что своим глазом круглую Землю не увидеть? В интересах Эстонии — сохранять единство Европы.

Поэтому повторяю — с новым годом всех нас!

С новым годом всех, кто развивает наше государство.

С новым годом нового президента! Может быть, настало время понять, что президент свободно может быть как мужского, так и женского рода, точно так же, как, например, журналисты.

С новым годом президентов Рюйтеля и Ильвеса. Желаю им крепкого здоровья.

С новым годом, новое правительство! Покажите, что можно и иначе.

С новым годом, предыдущее правительство! Спасибо за проделанную работу и удачи в будущем!

С новым годом наших союзников, для кого Эстония есть и будет верным соратником.

С новым годом коллег в Рийгикогу, которых избрал народ.

С новым годом всех, кто создает открытое и толерантное общество. Будущее за нами.

С новым годом, Эстония!