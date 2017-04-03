03.04.2017, 12:33

Читайте, на каких столичных улицах будет ремонт дорог на этой неделе

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Teetööd Tartus Turu tänaval
Foto: Helena Pass

Основной упор при весеннем ремонте дорог и улиц Таллинна пока сохраняется на приведении в порядок основных магистралей, среди которых улицы Лаагна, Кадака, Таммсааре, Эхитатяте, Пирита, Нарвское шоссе, бульвар Сыпрузе.

Однако ликвидация опасных выбоин будет продолжена в соответствии с результатами осмотров и поступающими заявлениями. В Старом городе приводится в порядок мощение бетонными плитами на улицах Люхике ялг и Нунне.

Пока в бюджете столицы на текущий ремонт выделены 8 миллионов евро, из которых в первом квартале были израсходованы 1,4 миллиона.

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