Читайте, на каких столичных улицах будет ремонт дорог на этой неделе

Основной упор при весеннем ремонте дорог и улиц Таллинна пока сохраняется на приведении в порядок основных магистралей, среди которых улицы Лаагна, Кадака, Таммсааре, Эхитатяте, Пирита, Нарвское шоссе, бульвар Сыпрузе.

Однако ликвидация опасных выбоин будет продолжена в соответствии с результатами осмотров и поступающими заявлениями. В Старом городе приводится в порядок мощение бетонными плитами на улицах Люхике ялг и Нунне.

Пока в бюджете столицы на текущий ремонт выделены 8 миллионов евро, из которых в первом квартале были израсходованы 1,4 миллиона.