Читайте, кто из русскоязычных авторов номинирован на премию Капитала культуры

Стали известны номинанты литературных премий, вручаемых Капиталом культуры. В списках есть самые разные произведения: от документальных романов до литературы по финансам.
Отдельная категория — русскоязычные авторы. На данную премию номинированы:
• Аурика Меймре — "А. Чернявский и его роман "Семь лун блаженной Бригитты". Комментарий".
• Андрей Иванов — "Аргонавт”
• Леонид Михайлов — "Поселения Понаровья” / „Narva jõe asulad”
• Николай Иванов — "Детство, которого не было”
• Галина Балашова — за многолетнюю работу по ознакомлению широкой публики с творчеством эстонских художников.
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• Людмила Казарян — за многолетнюю работу в области литературы и организацию Ландшафтного фестиваля поэзии.
Жюри русскоязычной части премии, которое выбрало перечисленных номинантов: Олеся Ротарь (председатель), Артемий Троицкий и Юку-Калле Райд.
Также, стоит отметить, что в категории "Проза" среди номинантов есть Николай Батурин с книгой "Mongolite unenäoline invasioon Euroopasse" ("Воображаемое вторжение монголов в Европу"). На премию для "свободных художников" номинирована, среди прочих такая книга: "Kuidas must sai НАРКОМАН" ("Как я стал наркоманом"). Автор скрывается за псевдонимом НАРКОМАН.
Лауреаты премии будет объявлены 14 марта, в День родного языка.
Список всех номинантов — здесь.