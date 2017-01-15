В декабре самым популярным телевизионным каналом <a target="_blank" class="ttl_link textTag_34298109" title="Эстония" href="http://rus.delfi.ee/temy/estoniya">Эстонии</a> оставался <a target="_blank" class="ttl_link textTag_32839083" title="Kanal 2" href="http://rus.delfi.ee/temy/kanal-2">Kanal 2</a>, а среди русскоязычных каналов первую строчку сохранил за собой <a target="_blank" class="ttl_link textTag_58421016" title="ПБК" href="http://rus.delfi.ee/temy/pbk-0">ПБК</a>, при этом рейтинг ETV+ за месяц не изменился и остается стабильным третий месяц подряд.

В декабре жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 4 часа и 14 минут в день, при этом эстонцы проводили перед телевизорами 4 часа и 17 минут, а неэстонцы — 4 часа и 9 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории TNS Emor, пишет rus.err.ee.

Эстонцы больше всего смотрели Kanal 2 (20,7%), ETV (20%) и TV3 (16%), а неэстонцы — ПБК (18,5%), РТР-Планета (13,9%) и НТВ-Мир (11,7%).

Среди всех жителей Эстонии самым популярным каналом в декабре оставался Kanal 2, аудитория которого за месяц сократилась с 15,6% до 14,6%, также в тройку лидеров по времени просмотра в декабре входили ETV (рейтинг вырос с 13,8 до 14,1%) и TV3 (рейтинг снизился с 13,1% до 11,4%).

Из русскоязычных телеканалов самым популярным был ПБК, который в общем зачете занял четвертое место — 6,1%, по сравнению с ноябрем аудитория ПБК снизилась на 0,1%, при этом рейтинг ETV+ за месяц не изменился, оставшись на отметке в 0,6%.