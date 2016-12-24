Семейные врачи в праздничные дни пациентов не принимают.

Приемные покои больниц открыты круглосуточно и во время праздников. В Таллинне зубную боль помогут снять в стоматологической поликлинике на Тоомпуйестеэ. В субботу, 24 декабря, поликлиника работает с 9 до 15 часов, в воскресенье, 25 декабря, с 9 до 15 часов, в воскресенье, 25 декабря, с 9 до 14 часов и понедельник, 26 декабря, с 9 до 15 часов там оказывается только первая помощь дежурными стоматологом и хирургом, работает также рентгеновский кабинет.

Круглосуточно дежурят аптеки на ул. Тынисмяги, 5 и ул. Викерлазе, 19.