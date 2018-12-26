Читайте, как будет работать медпомощь в Таллинне до 1 января

Пациентов обслуживают также дежурные аптеки на улице Тынисмяэ, 5 и Викерлазе,19 и консультация семейного врача по телефону 1220 или +372 6346630. Консультационный телефон педиатра 1599 работает во все дни с 8 до 22 часов.

Если разболятся зубы, помощь можно будет получить в Таллиннской стоматологической поликлинике (бульвар Тоом, 4б). Первую помощь оказывают стоматолог, хирург и рентгеновский кабинет.

26 декабря поликлиника работает с 9 до 15 часов, 27 и 28 декабря — с 8 до 20 часов с оказанием всех видов услуг, 29 декабря первая помощь оказывается с 9 до 15 часов, 30 декабря — с 9 до 14 часов. 31 декабря поликлиника открыта для оказания первой помощи с 9 до 15 часов, 1 января прием неотложных пациентов ведется с 10 до 15 часов.