Читайте, как будет организовано движение в Таллинне во время молодежного праздника песни и танца

Распоряжением Таллинской городской управы организаторам XII молодежного праздника песни и танца предоставлено право временного перекрытия улиц, а также вводятся изменения в маршруты общественного транспорта, запреты в ряде мест на остановку и стоянку транспортных средств, сообщает Раэпресс.

В период подготовки праздника — с 13 до 22 часов 30 июня и с 11 до 22 часов 1 июля — закрывается для движения транспорта (кроме общественного и машин со спецпропусками организаторов праздника) улица Юхкентали. Улицы Стаадиони, Пюссироху и Выйстлузе будут перекрыты с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля. Нарвское шоссе на участке между улицами Пирита и Турба будет перекрыто с 9:30 до 24 часов 2 июля.

С 8 часов утра и примерно до 14 часов 2 июля разрешено перекрыть: площадь Вабадузе, бульвар Каарли, улицу Роозикрантси — от бульвара Каарли до дома № 15, улицы Харидузе, Тынисмяэ, Тоомпеа — между бульваром Каарли и Тоомпуйестеэ, Тоомпуйестеэ, Луйзе — между Тоомпуйестеэ и улицей Койду, улицу Койду — между улицами Луйзе и Эндла, улицу Эндла — между улицами Суур-Америка и Тынисмяэ, Пярнуское шоссе — между площадью Виру и перекрестком с улицами Лийвалайа и Суур-Америка.

С 9:30 примерно до 14 часов 2 июля разрешено перекрыть: площадь Виру, Нарвское шоссе от площади Виру до улицы Пирита, улицу Пирита — между Нарвским шоссе и улицей Вана-Пирита, улицу Вана-Пирита — между улицей Пирита и Певческим полем, бульвар Эстония (кроме общественного транспорта), улицы Георга Отса, Гонсиори — между улицами Лайкмаа и Пронкси (кроме общественного транспорта), улицу Лайкмаа — между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори, улицу Манеэжи — между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори, улицу Рейманна — между Нарвским шоссе и улицей Гонсиори, улицу Рауа — между улицами Везивярава и Гонсиори, улицу Вейценберга, улицы между Нарвским шоссе и улицей Рауа, меду Нарвским шоссе и улицей Вейценберга.

Односторонними станут на время с 7 часов 28 июня до 23 часов 1 июля улицы Выйстлузе (от улицы Фильтри к улице Пюссироху) и Пюссироху (от улицы Выйстлузе в сторону улицы Юхкентали), с 7 часов 27 июня до 24 часов 2 июля — улица Йоа (от улицы Куристику к улице Ору), а улица Фальги станет двусторонней с 21 часа 1 июля до 13 часов 2 июля.

Всех участников движения просят строго соблюдать указания временных средств регулирования дорожного движения и указания регулировщиков!