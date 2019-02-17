17.02.2019, 15:12

Читайте, как будет организовано движение транспорта в столице во время празднования 101-й годовщины ЭР

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Paraad
ParaadFoto: Jaanus Lensment

На утверждение Таллиннской городской управы вынесен проект распоряжения о порядке проведения парада Сил обороны и организации движения транспорта 23 и 24 февраля в связи с мероприятиями, посвященными 101-й годовщине Эстонской Республики, сообщает Раэпресс.

Парад намечается провести на площади Вабадузе 24 февраля с 11:00 до 15:30. Подготовка к нему будет проходить 23 февраля с 20 до 24 часов.

В связи с тожественным поднятием государственного флага на Длинном Германе утром 24 февраля закрываются для транспорта улицы Тоомпеа, Фальги и Тоом-Кооли. Схемы движения в это время можно посмотреть по адресу: https://opinfo.tallinn.ee/menetlus/40584.

23 и 24 февраля прекращаются движение транспорта и стоянка автомобилей на площади Вабадузе и окружающих улицах. 24 февраля с 9:00 до 9:30 состоится возложение венков и цветов к монументу Освободительной войны, в 12 часов начнется парад, который продлится до 13:30, затем с 13:30 до 15:30 будет проходить выставка военной техники, а затем до 19 часов последует уборка территории.

На время подготовки и проведения парада вводятся ограничения на движение транспорта по площади Вабадузе, улицам Тоомпеа, Харью, Фальги, Кунинга, Канути, Инсенери, Вана-Тург, Георга Отса, Суур-Карья, Роозикранци, Тынисмяэ, Команданди, Нарвскому и Пярнускому шоссе, бульварам Каарли, Мере, Эстония.

В объезд будут направлены троллейбусы линий 1 и 3, автобусы линий 3, 5, 9, 15, 16, 17, 17A, 18, 20, 21, 21B, 23, 24, 24A, 31, 36, 40, 41, 41B, 42, 46, 48, 54, 67 и 73. Движение трамваев всех линий на время парада будет перекрыто.

Таллинский департамент культуры вместе с парком Кадриорг проведут 24 февраля концерт "Узоры времени". Он пройдет на площади Исландии, перед зданием Министерства иностранных дел, и станет подарком Таллинна к годовщине республики. Одновременно концерт будет представлять собой вступительный аккорд к Году эстонского языка. В нем примут участие ансамбль "Свингерс", Рейн Раннап и Отть Лепланд со своим ансамблем. В рамках концерта состоятся выступления президента ЭР Керсти Кальюлайд и мэра Таллинна Таави Ааса. В связи с концертом будут перекрыты для транспорта площадь Исландии, Театральная площадь, частично бульвар Рявала и прилегающие к указанным улицы.

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