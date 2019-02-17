Читайте, как будет организовано движение транспорта в столице во время празднования 101-й годовщины ЭР

Парад намечается провести на площади Вабадузе 24 февраля с 11:00 до 15:30. Подготовка к нему будет проходить 23 февраля с 20 до 24 часов.

В связи с тожественным поднятием государственного флага на Длинном Германе утром 24 февраля закрываются для транспорта улицы Тоомпеа, Фальги и Тоом-Кооли. Схемы движения в это время можно посмотреть по адресу: https://opinfo.tallinn.ee/menetlus/40584.

23 и 24 февраля прекращаются движение транспорта и стоянка автомобилей на площади Вабадузе и окружающих улицах. 24 февраля с 9:00 до 9:30 состоится возложение венков и цветов к монументу Освободительной войны, в 12 часов начнется парад, который продлится до 13:30, затем с 13:30 до 15:30 будет проходить выставка военной техники, а затем до 19 часов последует уборка территории.

На время подготовки и проведения парада вводятся ограничения на движение транспорта по площади Вабадузе, улицам Тоомпеа, Харью, Фальги, Кунинга, Канути, Инсенери, Вана-Тург, Георга Отса, Суур-Карья, Роозикранци, Тынисмяэ, Команданди, Нарвскому и Пярнускому шоссе, бульварам Каарли, Мере, Эстония.