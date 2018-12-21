Чист! Госсуд прекратил уголовное преследование Эдгара Сависаара

Криминальная коллегия Госсуда признала, что хотя Сависаар при выполнении определенных условий мог бы участвовать в судебном заседании, учитывая состояние его здоровья, велик риск, что при продолжении уголовного производства участие в нем может стать причиной серьезного нарушения здоровья или смерти обвиняемого.

Суд не может проконтролировать выполнение названных в экспертном мнении условий, и на основании доказательств невозможно утверждать, что несоблюдение лечения и назначений врача было умышленной деятельностью обвиняемого, целью которой является уклонение от судебного производства.

Поскольку обвиняемый тяжело болен, он не поправляется, и прежний ход судебного производства позволяет сделать вывод, что рассмотрение уголовного дела продолжит приостанавливаться из-за вызванных состоянием здоровья обвиняемого проблем, и в условиях продолжающегося еще некоторое время судебного производства следование необходимой для его лечения и соблюдения рекомендаций врача рутине еще труднее, Госсуд посчитал верным решение уездного суда прекратить производство в отношении Сависаара.

Напомним, 5 июня уездный суд принял решение прекратить делопроизводство в отношении Эдгара Сависаара в связи с тем, что он безнадежно болен. Однако прокурор Стевен-Христо Эвестус не согласился с этим и обжаловал решение. 14 августа окружной суд принял решение, согласно которому постановление уездного суда было принято поспешно и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен.