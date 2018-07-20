Число жертв вспышки сальмонеллеза выросло до 24. Клиент NOA: в понедельник терраса была полна посетителей

Департамент здоровья сообщает, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. 14 из них нуждались в госпитализации.

Департамент узнал о предполагаемой эпидемии вечером 18 июня. Утром следующего дня на месте побывали специалисты Департамент здоровья и Ветеринарно-продовольственного департамента.

Один из клиентов ресторана рассказал, что вечер понедельника прошел отлично: еда и обслуживание были ”бесподобны”. ”В понедельник была очень хорошая погода. Терраса NOA была полна клиентов. Внутри все же наблюдались свободные места. В основном, это были иностранцы, но встречались и местные”, — рассказал он.

”Предлагаемые блюда были великолепные и интересные. В том числе тартар, который я и заказал. Было видно, что кухня старалась и хорошо поработала над подачей. И было очень вкусно”, — продолжает клиент.

По его словам, о вспышке он узнал от знакомых в среду вечером.

”Поскольку мне нужно было на выходные уехать из Таллинна, я позвонил в приемную Ляэне-Талиннской больницы и спросил, существуют ли какие-либо анализы для выявления сальмонеллеза. Мне посоветовали приехать на место. Когда я приехал, то там был еще один клиент NOA. Нам сказали, что отдельного анализа, который выявлял бы сальмонеллез, не существует”.