20.07.2018, 14:31

Число жертв вспышки сальмонеллеза выросло до 24. Клиент NOA: в понедельник терраса была полна посетителей

 (24)
rus.delfi.ee
EST 13
Noa restorani hukatuslik tartar
Pildil 13-eurone veiseliha tartar, mis teadaolevalt salmonelloosi põhjustas. Seda ehib grillitud shisho, krõbe juust nng karulauk.Foto: Lugeja foto

Департамент здоровья сообщает, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. 14 из них нуждались в госпитализации.

Департамент узнал о предполагаемой эпидемии вечером 18 июня. Утром следующего дня на месте побывали специалисты Департамент здоровья и Ветеринарно-продовольственного департамента.

Один из клиентов ресторана рассказал, что вечер понедельника прошел отлично: еда и обслуживание были ”бесподобны”. ”В понедельник была очень хорошая погода. Терраса NOA была полна клиентов. Внутри все же наблюдались свободные места. В основном, это были иностранцы, но встречались и местные”, — рассказал он.

”Предлагаемые блюда были великолепные и интересные. В том числе тартар, который я и заказал. Было видно, что кухня старалась и хорошо поработала над подачей. И было очень вкусно”, — продолжает клиент.

По его словам, о вспышке он узнал от знакомых в среду вечером.

”Поскольку мне нужно было на выходные уехать из Таллинна, я позвонил в приемную Ляэне-Талиннской больницы и спросил, существуют ли какие-либо анализы для выявления сальмонеллеза. Мне посоветовали приехать на место. Когда я приехал, то там был еще один клиент NOA. Нам сказали, что отдельного анализа, который выявлял бы сальмонеллез, не существует”.

”В больницу пациента кладут только при наличии острой симптоматики. Но тамошние медработники подробно рассказали, какими лекарствами и дополнительными мерами можно избежать возможной болезни и как лечить. Кажется, что в этот раз мне повезло, поскольку 72-часовой инкубационный период закончился в четверг вечером”, — сообщает клиент NOA.

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