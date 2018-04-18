18.04.2018, 18:49

Число жертв сезона гриппа в Эстонии выросло до 87 человек

 (14)
rus.delfi.ee
EST 4
Gripp ja nohu
Gripp ja nohuFoto: Argo Ingver

На прошлой неделе заболеваемость гриппом снизилась, между тем число жертв сезона гриппа выросло до 87 человек, сообщил Департамент здоровья, сообщает rus.err.ee.

В этом году число скончавшихся от осложнений, вызванных гриппом, стало рекордным. В 2016/2017 году в сезон гриппа скончалось 47 заболевших, а в предыдущие годы максимальное число умерших было 22.

На прошлой неделе к врачам с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 4209 человек, 46% из них были дети.

Общее число заболевших вирусными болезнями снизилось на 20%, а число заболевших гриппоподобными заболеваниями снизилось на 24%.

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