03.09.2017, 18:07

Число турпоездок из России в Эстонию выросло на 17 процентов

 (35)
rus.delfi.ee
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Moskva-Tallinn rong saabus Balti jaama
Moskva-Tallinn rong saabus Balti jaamaFoto: Madis Veltman

Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые 6 месяцев 2017 года.

Эстония вошла в ТОП-10 стран по числу зарубежных турпоездок из России.

Самыми популярными курортными направлениями из России в 2017 году стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам.

ТОП

10 самых популярных стран у российских туристов в 2017 г.:

1. Абхазия, 1,668 тыс. (+8% роста по сравнению с первым полугодием прошлого года)
2. Турция, 1,632 тыс. (+871%)
3. Финляндия, 1,540 тыс. (+22%)
4. Казахстан, 1,275 тыс. (+2%)
5. Украина, 999 тыс. (+22%)
6. Китай, 947 тыс. (+33%)
7. Эстония, 817 тыс. (+17%)
8. Польша, 589 тыс. (+1%)
9. Таиланд, 576 тыс. (+31%)
10. Германия, 570 тыс. (+22%)

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