Число турпоездок из России в Эстонию выросло на 17 процентов

Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые 6 месяцев 2017 года.

Эстония вошла в ТОП-10 стран по числу зарубежных турпоездок из России.

Самыми популярными курортными направлениями из России в 2017 году стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам.

10 самых популярных стран у российских туристов в 2017 г.:

1. Абхазия, 1,668 тыс. (+8% роста по сравнению с первым полугодием прошлого года)

2. Турция, 1,632 тыс. (+871%)

3. Финляндия, 1,540 тыс. (+22%)

4. Казахстан, 1,275 тыс. (+2%)

5. Украина, 999 тыс. (+22%)

6. Китай, 947 тыс. (+33%)

7. Эстония, 817 тыс. (+17%)

8. Польша, 589 тыс. (+1%)

9. Таиланд, 576 тыс. (+31%)

10. Германия, 570 тыс. (+22%)