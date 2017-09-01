Число таллиннских школьников и первоклассников растет с каждым годом

Число школьников в Таллинне год от года возрастает — 1 сентября учебный год начинают примерно 43 400 учеников муниципальных школ, что на 500 человек больше, чем годом ранее.

В этом году 59 таллиннских муниципальных школ примут больше учеников, чем когда-либо в последние десять лет. В сравнении с позапрошлым годом, это на 1000 больше. Если же сравнивать с 2014/2015 учебным годом, то число школьников возросло на 2200 человек, передает Раэпресс.

1 сентября в Таллинне в первый класс идут около 4600 учеников, что примерно на 300 больше, чем в прошлом учебном году. Обучение в гимназии начнут около 3190 школьников, всего же гимназистов — 8860 человек.

”Наконец-то начало расти и число гимназистов, которое в последние годы постоянно сокращалось”, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В учебном процессе будут принимать участие около 5200 педагогов.