Численность населения Таллинна превысила 445 000 человек

По данным Регистра народонаселения, число таллиннцев за май увеличилось на 169 человек и составило 445 054 человека, сообщает Раэпресс.

Это означает, что за пять месяцев прибавился 1431 горожанин. За весь минувший год эта прибавка составила 4106 человек. Рекордным был 2013 год, когда численность населения столицы увеличилась на 10 069 человек.

На 1 января 2012 года таллинцев насчитывалось 416 144.

В мае Таллинский департамент ЗАГС зарегистрировал в мае 502 новорожденных таллинцев и 435 смертей.

Это значит, что естественный прирост населения был положительным и составил 67 человек. В апреле это соотношение было также положительным — 391 и 355, а за первые пять месяцев года — 2087 и 2104, т.е. с небольшим превышением числа смертей.

В минувшем году превышение числа новорожденных над умершими составляло почти 16% — 5259 против 4541.