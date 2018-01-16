Численность населения Эстонии выросла в прошлом году на 3070 человек за счет сальдо миграции

По предварительным данным по состоянию на 1 января 2018 года численность народонаселения Эстонии составляла 1 318 700 человек, что на 3070 больше, чем год назад.

Из-за отрицательного естественного прироста (когда число смертей превышает число рождений) население уменьшилось на 1960 человек, а положительного сальдо миграции (в Эстонию приехало жить больше людей, чем уехало из страны) увеличилось на 5030 человек, а всего в течение 2017 года численность населения Эстонии увеличилась на 0,2%. Положительное сальдо миграции наблюдается в стране уже третий год подряд, сообщили в Департаменте статистики, пишет rus.err.ee

В 2017 году в Эстонии родилось 13 520 детей, и это по сравнению с показателем предыдущего года это почти на 400 меньше; если учесть, что женщин детородного возраста становится меньше, получается, что число новорожденных уменьшилось незначительно.

В 2017 году умерло 15 480 человек, и в этом десятилетии показатель смертности находится на относительно одинаковом уровне ± 300 человек.

В 2017 году в Эстонию приехали жить 10 470 человек, а уехали из страны 5440.