Чиновники: мы приводим кладбище в порядок. Родственники захороненных: по могилам ездят на тракторе!

В Таллинне кладбище Пирита приводят в порядок. Так говорят чиновники. Однако, по мнению некоторых людей, чьи родственники там похоронены, это — варварское уничтожение памятников культуры и старины, пишет Maaleht.

”Целый ряд могил, близ 4-5, сравняли бульдозером с землей. Живую изгородь — также. Деревья без явных повреждений и болезней — спилили. По могилам ездят на тракторе. Ужасно!”, — пишел читатель Айно Вилланд. У него там похоронена мать и родственники по материнской линии.

Директор Таллиннских кладбищ Яак Таэвас сказал, что в ходе работ на пиритаском кладбище выкорчевывают кустарник и пни от кустов сирени и черемухи, так как кладбище было полностью заросшим.

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