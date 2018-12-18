Чиновники массово увольняются из Министерства образования: канцлер Теа Варрак терроризирует подчиненных?

Бывшие сотрудники заявили, что управленческие решения Варрак не системны, а эмоциональны, а ее слова порой доводили работников до слез.

Сама канцлер Теа Варрак говорит, что у нее нет проблем в министерстве, а то, что люди меняют работу, она оценивает, скорее, позитивно.

Опровергает она и спекуляции о том, что будто бы вышедшие в туалет работники должны писать объяснительные, а также то, что во время собраний чиновникам лучше не открывать лаптопы — якобы существует риск, что Варрак может неожиданно захлопнуть крышку ноутбука, зажав ей пальцы подчиненного.

В то же время она подтвердила, что не любит, когда на совещаниях работники пользуются компьютерами или гаджетами. А вот информацию о том, что она кричит на подчиненных, Теа Варрак опровергла, признав, впрочем, что как требовательный руководитель она порой может сказать пару жестких слов.