Чиновники ЕС: молодежная работа с привлечением инфотехнологий ставит новые задачи перед дигитальной Европой

На завершившейся сегодня в Таллине встрече высокопоставленные европейские чиновники по вопросам молодежи обсудили задачи, которые стоят перед сферой работы с молодежью в эпоху цифровых технологий. Прочно вошедшие в нашу жизнь цифровые устройства предоставляют тем, кто трудится в сфере работы с молодежью, новые возможности, но вместе с этим возникают и новые задачи общения и участия, как в виртуальном мире так и за его пределами, сообщает Министерство образования и науки.

По словам главы молодежного отдела Министерства образования и науки Реэлики Оякиви, которая руководила встречей, использование цифровых устройств и каналов при работе с молодежью имеет важное значение, если мы хотим привлечь молодых людей, которые зачастую знают о виртуальном мире гораздо больше, чем молодежные работники, а также если хотим иметь лучшее представление о желании и потребностях молодых людей. ”Подняв тему привлечения инфотехнологий в сфере работы с молодежью, мы можем рассказать другим странам Европы о том, какие средства и возможности мы уже с успехом применяем в этой области. Разумеется, в дальнейшем следует обращать внимание на киберопасности, которые в век постоянно подключенных к сети устройств являются вызовом и в сфере молодежной работы”, — сказала Оякиви.

Делегаты стран-членов ЕС рассказали о своих лучших практиках и обсудили вопросы, связанные с использованием технологий молодежью. На встрече пришли к выводу, что самая серьезная задача заключается в том, чтобы добиться отклика от тех молодых людей, кто проводит большую часть времени онлайн, и предостеречь их от опасностей, которые связаны с использованием интернета.

На сессии, посвященной данным и молодежной политике, обсудили, как использовать электронные следы для того, чтобы лучше узнать потребности молодых людей, при этом соблюдая и защищая их приватность, и использовать полученные данные при формировании политики.

Участники подчеркнули, что и сетевые игры помогают понять, чего хотят молодые люди, а также способствуют созданию новых цифровых решений. Молодежная работа с привлечением инфотехнологий поможет достучаться до молодых людей при помощи новых медиа. Удачным примером признали привлечение видеоблогеров, т.н. ютуберов к тому, чтобы знакомить молодых людей с возможностями молодежной работы.

Помимо этого чиновники ознакомились с темами, которые с точки зрения самих молодых людей актуальны сейчас и будут важны в будущем. Эти темы, которые лягут в основу новой молодежной стратегии ЕС, молодые люди обсудили на молодежной конференции в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, которая прошла с 24 по 26 октября в таллиннском Котле культуры.

Приоритеты Эстонии в сфере работы молодежи — это будущее молодежи и молодежной работы, работа с молодежью с привлечением инфотехнологий и волонтерская деятельность.