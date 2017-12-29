Чиновник МИД РФ раскритиковал доклад о положении меньшинств в Прибалтике и ЕС

Директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Анатолий Викторов прокомментировал доклад Агентства ЕС по основным правам человека о проблеме меньшинств и дискриминации в ЕС, отметив, что авторы доклада совершили принципиальную ошибку.

В качестве целевых групп мониторинга Агентством ЕС по основным правам человека были выбраны выходцы из Северной и Экваториальной Африки, Южной Азии и Турции, цыгане, недавно прибывшие мигранты из третьих стран, а также представители русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии. В основе исследования — опрос респондентов о проявлениях в отношении них дискриминации при приеме на работу, в системах образования и здравоохранения и сфере госуслуг.

”Несмотря на то, что впервые за последние годы в опубликованном Агентством документе значительное внимание уделено положению русскоязычного населения в Прибалтике, совершенно очевидно, что авторы намеренно совершили грубое методологическое нарушение, поставив в один ряд вновь прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии, игнорируя различия в правовом статусе этих категорий населения, — обращает внимание Анатолий Дмитриев в своем комментарии, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ. — Фактически констатируется, что на фоне тех проблем, с которыми сталкиваются цыгане и мигранты, положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике является чуть ли не ”привилегированным”. Дескать, случаев проявления дискриминации там русских из-за этнического происхождения практически не выявлено, притеснения, связанные с этнической принадлежностью отсутствуют, а незнание государственного языка на возможности трудоустройства якобы не влияет. Складывается впечатление, что статистические выкладки целенаправленно ”подгонялись” под заранее намеченные результаты”.

Чиновник МИД написал, что авторы доклада лицемерно закрывают глаза на сохраняющийся на протяжении более чем двадцати лет позорный феномен массового безгражданства в Латвии и Эстонии, вследствие которого сотни тысяч людей лишены ряда политических, социальных и экономических прав.

”Имеет место этническая нетерпимость по отношению к учащимся и педагогам русскоязычных учебных заведений, а также существует карательная практика штрафования языковыми инспекциями русскоговорящих жителей. Ярким примером откровенно дискриминационной политики являются планы властей Риги полностью перевести школы национальных меньшинств на государственный язык обучения к 2021 году. Призывы общественных организаций о сохранении русских школ и автономии учебных заведений нацменьшинств поддержки у правительства не находят”, — отмечает Дмитриев.

От лица МИД РФ он призвал АОПЧ и Евросоюз более объективно и беспристрастно подходить к составлению ”исследований”, уделять пристальное внимание существующим уже не одно десятилетие на пространстве Евросоюза проблемам в области прав человека, а также предпринять практические шаги по их решению.