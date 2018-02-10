10.02.2018, 10:05

Чиновница самовольно внесла изменения в программу распределения судебных дел и была уволена

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rus.delfi.ee
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Чиновница самовольно внесла изменения в программу распределения судебных дел и была уволена
Kohtupidamine ei pea mitte ainult olema, vaid ka paistma õiglane. Fotol on Liivalaia kohtumaja.Foto: Priit Simson

Прошлой весной руководителю канцелярии по уголовным делам Дома суда на Лийвалайа Кайрит Миккин показалось, что программа, призванная случайным образом распределять судебные дела между судьями, неисправна. Она решила самостоятельно ее починить и внесла изменения, не оповестив председателя суда, за что лишилась должности, пишет Eesti Päevaleht.

В своем решении руководство суда следовало принципу, что судопроизводство не только должно являться, но и должно выглядеть справедливым.

”В данном случае человек для обеспечения равноправия попытался самостоятельно решить ситуацию, нарушив свои служебные полномочия”, — прокомментировала случившееся пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане и добавила, что заведующая была освобождена от должности решением дисциплинарного производства ввиду неудовлетворительного исполнения служебных обязанностей, ставшего причиной потери доверия.

Несмотря на это, по словам Сиплане, злонамеренности в ходе дисциплинарного производства в действиях Миккин выявлено не было.

”Мы принимаем решение суда. Если суды решили, что это уместная и правильная мера, и если не установлено обратное, я поддерживаю позицию суда”, — сказал вице-канцлер по политике правового администрирования Марко Аавик, комментируя справедливость такого решения и добавил, что распределение судебных дел — вопрос важный и чувствительный, от которого зависит и общественное доверие. ”В таких делах, наверное, правильно, придерживаться нулевой толерантности”, — отметил он.

”Речь шла об ошибке в инфосистеме судов. По этому поводу есть и ответ от советника Министерства юстиции Маргит Лаури, которая подтвердила, что речь идет о системной ошибке”, — рассказала сама Кайрит Миккин. По ее словам, она говорила о проблеме на собрании руководства.

”Я не совершала преступления. Моей целью являлось не дискредитировать судебную систему, а равномерно распределить уголовные дела между судьями”, — сказала она и отметила, что, принимая во внимание ее безупречную и долгую службу, можно было попробовать найти другое решение, кроме увольнения.

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