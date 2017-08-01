Четыре вопроса, которые журналистам не удалось задать Пенсу от имени народа Эстонии

Вице-президенту США Майку Пенсу, который провел в Таллинне 24 часа, журналисты не смогли задать ни одного вопроса от имени народа Эстонии, пишет Eesti Päevaleht.

Издание приводит четыре важных, по его мнению, для жителей страны вопроса, которые журналисты подготовили и на которые не смогли получить ответа.

Вопрос: В воскресенье незадолго до вашего интервью американскому телеканалу Fox News президент России Владимир Путин сообщил о сокращении американского дипкорпуса на 755 человек. Как вы оцениваете влияние этого хода на отношения двух государств и на наш регион?

Вопрос: Трамп по сути решил одобрить антироссийские санкции. Принимая во внимание, что Евросоюз против новых санкций, то как эти санкции могут повлиять на отношения ЕС и США?

Вопрос: Трамп по-прежнему не придерживается четкой позиции относительно вмешательства России в выборы в США. В одной из своих речей он отказался называть пятую статью устава НАТО, а в другой все же упомянул. Если вы говорите, что поддержка США союзникам по НАТО незыблема и что Россия является агрессором, то как это соотносится с точкой зрения вашего начальника Дональда Трампа?

Вопрос: Эстония и Европа по большей части ждут от США подтверждения оборонному союзничеству и тому, что США — предсказуемый и верный партнер и в экономических отношениях. Чего ожидаете от Эстонии и Европы вы?